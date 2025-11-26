La nueva era del aumento mamario mínimamente invasivo con la técnica Preservé® llega a Tenerife de la mano del Dr. Antonio García-Cáceres

Gournay es un grupo médico que integra clínicas líderes en medicina estética y cirugía plástica de toda España, uniendo experiencia clínica, ciencia y tecnología bajo estrictos estándares de excelencia.

Esta cirugía mínimamente invasiva y con menos lesiones de los tejidos mamarios permite que se realice de forma ambulatoria pudiéndo la paciente irse a casa al terminar el procedimiento quirúrgico y realizar una vida casi normal a las 24 horas y totalmente normal a los 7 días, con una rápida incorporación al gimnasio a la tercera semana.

Doctor, para situar al lector: ¿quién es Antonio García-Cáceres?

Soy cirujano plástico y llevo casi tres décadas dedicado de forma muy especial a la cirugía mamaria. En 2005 fundé Clínica Salud Estética, hoy parte del Grupo Gournay, con el propósito de ofrecer en Canarias tratamientos de medicina estética y cirugía plástica con el máximo rigor científico. Siempre he buscado formarme en técnicas cada vez más precisas y menos invasivas. Mi objetivo es que cada paciente viva su cirugía con tranquilidad, confianza y un resultado natural y armónico.

Es el primer cirujano plástico en la provincia de Santa Cruz de Tenerife acreditado para realizar Preservé®. ¿Qué es exactamente esta técnica?

Es una técnica de aumento mamario mínimamente invasiva diseñada para aumentar el volumen del pecho respetando al máximo la anatomía natural. Se preserva toda la glándula y los ligamentos mamarios, creando un “nido anatómico” mediante expansión tisular donde se colocará la prótesis.

Todo se realiza a través de una microincisión de unos 2 cm en el surco submamario por donde se introduce una prótesis especial compuesta por un gel muy flexible.

El resultado es un pecho muy natural, con sensibilidad, menos inflamación y una experiencia quirúrgica mucho más cómoda.

Dr. Antonio García-Cáceres / ED

¿En qué se diferencia de un aumento de pecho tradicional?

La técnica clásica suele requerir mayores incisiones y una movilización más amplia de los tejidos. Preservé®, en cambio, mantiene intacta la glándula y los ligamentos, por lo que minimiza la alteración del tejido. Ese carácter poco invasivo permite un postoperatorio más cómodo, con menos molestias y una reincorporación a la vida diaria mucho más rápida.

¿Dónde se formó en Preservé®?

Me he formado en Suecia, Bélgica y también en España, en centros pioneros en esta técnica. Conocer su origen, ver su evolución y aplicarla en casos reales muy diferentes me permite hoy ofrecerla con total seguridad. Para mí ha sido uno de los avances más relevantes en cirugía mamaria de los últimos años.

Hablemos de los implantes: ¿qué caracteriza a las prótesis utilizadas con esta técnica?

Los implantes de nueva generación utilizados del Laboratorio Motiva, son ergonómicos y, por tanto, se adaptan muy bien a esta técnica. Están diseñados para moverse como lo haría un pecho natural, con un gel interno que cambia de forma según la postura y una cubierta muy suave que minimiza la fricción con los tejidos.

De manera que estos implantes se comportan como si fueran anatómicos al estar de pie. Por lo que obtenemos un resultado muy natural, lo que caracteriza a todas y cada una de mis intervenciones quirúrgicas. Además, tienen un tacto muy suave y natural y cuentan con sistemas avanzados de seguridad que permiten comprobar su integridad. Precisamente su elasticidad es lo que permite introducir estos implantes por incisiones tan pequeñas.

¿Para qué tipo de pacientes está especialmente indicada esta técnica?

Para mujeres que desean un aumento muy natural y elegante, generalmente uno o dos tamaños de copa. Es ideal cuando el polo superior está vacío —mujeres delgadas, pérdidas de peso, posparto o poslactancia— y también es perfecta para mujeres deportistas, porque permite una reincorporación temprana al ejercicio.

Con Preservé®, la vuelta al gimnasio puede hacerse alrededor de la tercera semana, frente a los tres meses de reposo de ejercicio físico que recomendamos en la cirugía más tradicional.

¿Funciona en casos de mamas tuberosas?

La corrección de mamas tuberosas es una de las cirugías que más realizo. Dependiendo del grado, Preservé® puede emplearse, pero no en todos los casos. Es fundamental valorar cada mama individualmente para determinar la técnica más adecuada a cada caso.

Después de tantos años de experiencia, ¿qué es lo que más valora de Preservé®?

Llevo décadas de experiencia y formación con los mejores cirujanos en todo el mundo y pensaba que pocas cosas podían sorprenderme.

Sin embargo, Preservé® es uno de los avances más ilusionantes de los últimos años.

Me he convertido en uno de los pioneros nacionales porque esta técnica mejora realmente la experiencia de las pacientes.

Dr. Antonio García-Cáceres / ED

¿Cómo es la recuperación?

Es una cirugía ambulatoria: la paciente puede irse a casa el mismo día. A las 24 horas puede hacer vida casi normal. A los 7 días, prácticamente vida habitual. Y alrededor de la tercera semana puede volver al gimnasio.

¿Cual es la diferencia con la técnica MIA®?

Las dos son la misma técnica del mismo laboratorio, lo que las diferencia es que la técnica MIA® va por incisión axilar y solo permite volúmenes muy pequeños.

Para terminar, ¿qué consejo daría a quien esté pensando en operarse?

Mi consejo es que busque siempre una valoración personalizada. Cada pecho es distinto y no hay dos cirugías iguales. Es importante entender qué opciones existen para tu caso concreto y qué técnica puede ofrecerte ese resultado. También recomendaría ponerse en manos de un cirujano con experiencia en estos métodos avanzados, porque un buen diagnóstico y una buena planificación son la base de todo. Cuando la información es clara y el enfoque es individualizado, las decisiones se toman con mucha más tranquilidad.