La Navidad llega a este popular centro comercial de Tenerife: conoce todos sus actos

La Navidad es una de las épocas más especiales del año para muchas personas. Momento de reencuentros, de nostalgia y de reunión familiar en un marco incomparable de recuerdos y decorados especiales.

Para vivir esta época, cada vez son más los puntos de Tenerife que tiran la casa por la ventana con decorados y actos específicos que invitan a pequeños y mayores a vivir una Navidad diferente. Desde espacios públicos, organizados por los propios ayuntamientos, a empresas privados o, incluso, particulares, que han hecho de sus viviendas un punto de encuentro por Navidad.

En este caso, es el Centro Comercial Meridiano, en la capital tinerfeña, el que ha creado una programación especial para estas fiestas, con la apertura de Gingerland.

Gingerland

El pueblo de Gingerland abrirá sus puertas este viernes, 28 de noviembre, con Gio como protagonista. "En nuestro pueblo de jengibre, la Navidad cobra vida entre casitas, árboles y un escenario hecho con materiales reciclables", explica el centro comercial en sus redes sociales.

Las actividades se prolongorán hasta el 5 de enero y, como es tradición, contarán con la visita de Papá Noel y los Reyes Magos.

Actividades

Las actividades en el Meridiano comienzan el viernes, a las 19:30 horas, con una chocolatada y show infantil, a lo que seguirá, a las 20:00 horas, el encendido de lunes y un concierto de gospel navideño.

El día 5 de diciembre, a las 18:00 horas, habra una degustación de galletas de jengibre y el día 6, a las 12:00 horas, se celebrará un taller infantil de adornos de Navidad con Gio y Gina.

El viernes 12, a las 18:00 horas, habrá otro taller infantil, en este caso, de pinos navideños con macetas recicladas. Y el sábado 13, a las 13:00 horas, una degustación de dulces navideños.

Los actos continuarán el viernes 19, a las 18:00 horas, con un taller para adultos de empaquetado de regalos y, una hora después, tendrá lugar la actuación de un coro infantil navideño.

El día siguiente, sábado 20, se llevará a cabo un taller infantil de elaboración de calcetines de Papá Noel (13:00 horas). Mientras que a las 18:00 horas, será el propio Papá Noel el que visite el centro comercial. La visita de Papá Noel se repetirá los días 22 y 23 de diciembre, a la misma hora.

Ya el 26 de diciembre, tendrá lugar un taller infantil para crear detalles para Reyes con material reciclado (18:00 horas) y el sábado 27, a las 13:00 horas, una degustación de bombones navideños.

Por último, los Reyes Magos también harán su tradicional visita al centro comercial. Esta será los días 2, 3 y 4 de enero, a las 18:00 horas y el sábado 3, también a las 12:00 horas.