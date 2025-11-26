Sin digitalización y automatización, la construcción no tiene futuro

«La digitalización ya está en nuestras manos», dijo el responsable de ventas de Construcción en Cegid (‘partner’ en Canarias de Inforges), Raúl Poyato. Que la mayoría de los ciudadanos del mundo ya no podrían vivir sin su teléfono móvil es una realidad aplastante. Y esto, aplicado al sector empresarial de la construcción, se traduce en que sin digitalización y automatización no hay datos, y sin datos, no hay futuro. Es una de las principales conclusiones del Foro Prensa Ibérica-El Día ‘La inteligencia de negocio aplicada al sector de la construcción’, celebrado este miércoles 26 de noviembre en colaboración con la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco).

El proceso de transformación tecnológica garantiza esos datos que mejoran la toma de decisiones: desde cuánto tarda este o aquel proveedor en suministrar los materiales hasta la mejor gestión de las nóminas, pasando, claro, por los necesarios ajustes en el ‘marketing’ y el departamento comercial.

En el desarrollo del encuentro, inaugurado por el presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, las empresas participantes, vinculadas a la construcción y a soluciones de negocio, coincidieron en la necesidad de que desaparezca el miedo en torno a los procesos de digitalización y hablar de la sencillez que realmente reside en la inteligencia de negocio.

Todo beneficios

Los beneficios de la digitalización, la automatización y, en definitiva, de la inteligencia de negocio (digitalizarse y automatizarse son dos condiciones de esta última) son fácilmente perceptibles: recopilar y gestionar adecuadamente los datos reduce los errores a la hora de tomar decisiones y proporciona escalabilidad, algo que aumenta la capacidad de vender más sin necesariamente tener que crecer en estructura. Así, se construyen empresas flexibles y rentables, pasando de «apagar fuegos a desarrollar realmente el negocio», se destacó. En el caso concreto de la construcción, se dejó claro que el futuro no está en los metros cuadrados que se construyen o las adjudicaciones de obras conseguidas. Lo realmente importante será responder a la pregunta ‘¿cuánto soy capaz de rentabilizar?’. Y aquí es donde entran las herramientas que protagonizaron el encuentro de Fepeco.

Siempre las personas

Aunque el aspecto tecnológico centró el foro, todos los asistentes recordaron que el capital humano y la atracción de talento, junto a la apuesta por mejorarlo y entrenarlo, son las principales claves del éxito. Es decir, que por mucha herramienta que se tenga, las personas que están detrás son fundamentales. En este sentido, Izquierdo se mostró orgulloso de la «potencialidad de la patronal de la construcción y de comprobar que el talento está hoy aquí sentado. Porque nuestro sector es el que más habla de modernidad y actualidad, a pesar de tener una administración obsoleta y desfasada», argumentó.

Inteligencia Artificial

A pesar de que la inteligencia artificial está en prácticamente todos los discursos de negocio actuales, en este encuentro empresarial apenas se la mencionó. De momento, la definen como un complemento y abogan porque sea una herramienta de ayuda y de mejora de la productividad, pero nunca de sustitución del personal. El mensaje final del foro de El Día-Prensa Ibérica junto a Fepeco fue claro: animar a todos los empresarios de la construcción que se encontraban en la sala a dar el salto a la aplicación de la inteligencia de negocio si aún no lo han hecho. «Hay que elegir bien al compañero de viaje», advirtieron a la hora de escoger a un socio especialista en la materia o simplemente un asesor tecnológico.

Experiencias

El director comercial del Grupo Ater Genera, Moisés Manrique de Lara, no tenía ningún conocimiento acerca de la inteligencia de negocio. Es ingeniero y reconoció que cuando comenzó a aplicar esta metodología en su empresa de ingeniería industrial sostenible «ganamos una fuerza brutal en cuanto a análisis de todo tipo de datos y variables». Por su parte, el director ejecutivo de Cercasa, José Guillén, habló de la experiencia de una empresa del sector de la construcción del acero con más de 55 años: «La renovación fue una obligación a la que nos envió el mercado», aludiendo a su carácter de negocio tradicional y familiar pero en el que, sin embargo, aplicaron estrategias innovadoras que les permiten «manejar datos de manera concisa y sin prácticamente margen de error».

En Llarena consultores son expertos en ‘people analytics’. O lo que es lo mismo: recabar datos sobre de los trabajadores de las empresas, desde Recursos Humanos, para conocerlos y saber cuáles pueden ser sus comportamientos. «Dejamos las intuiciones a un lado y gestionamos los datos con objetividad», resumió el CEO de la consultora, Francisco Llarena. Puso de ejemplo el caso de una empresa que quería abrir un establecimiento de las mismas características en la otra provincia de Canarias. «A través de ‘people analytics’, y basándonos en los datos del departamento de Recursos Humanos del local que ya tenía abierto, realizamos un estudio para saber cuál era el personal que necesitaría para abrir y también cuántos empleados debería tener durante los dos años siguientes», explicó Llarena, quien aseguró que es cuestión de «usar la herramienta correcta, pero con mucha formación y una buena gestión del dato del área de personal. De esta manera, existe un alto porcentaje de posibilidades de tomar una buena decisión», expuso.

Complejidad del sector

El sector de la construcción se enfrenta a dos situaciones complejas desde el punto de vista de su digitalización, según el mánager de RSM Business Solutions en Canarias, Jaime Manrique de Lara: «Nos encontramos con que en esta área hay muchas pequeñas tareas que se hacen de manera manual y con que los perfiles profesionales que están a pie de obra no están digitalizados», comentó.

En este sentido, varios de los ponentes hablaron del mito que existe en torno a la aplicación de la inteligencia de negocio en la empresa. «Muchos piensan que la tecnología es sinónimo de caro y lejano, pero hoy ya no es así. Antes sí, pero hoy en día está más que normalizado», añadió el responsable de RSM. El representante de Cegid, Raúl Poyato, también habló de la importancia de herramientas como los ERP (Enterprise Resource Planning), un programa informático que procesa y da soluciones diarias a las tareas de las empresas. «Proporciona datos sobre los costes, las tendencias, las ventas... sirve para anticiparse», dijo.

Sencillez

Y precisamente ese adjetivo convertido en sustantivo, sencillez, fue una de las premisas en las que se recaló en muchas ocasiones durante el foro impulsado por Fepeco. Sencillez y formación, por supuesto. «Hay que bajar los pies a la tierra y formarse en el seno de la empresa. Implementar un ERP, CMS o CRM [todos estos acrónimos se refieren a programas de gestión empresarial] no es suficiente. Es muy importante formarse, de hecho es el primer paso que hay que dar. Hay que hacer la transformación digital, pero con cabeza», advirtió el CEO de Llarena consultores.

Asimismo, otra de las recomendaciones para el inicio del proceso de transformación digital difundidas por los consultores expertos en el foro fue «parar y pensar. ¿Qué dato quieres conseguir? Elegir dos o tres, sobre todo centrarse en aquellas tareas manuales que llevan mucho tiempo, y después automatizar», recomendó el responsable de RSM, Jaime Manrique de Lara. En concreto, la herramienta para automatizar tareas y procesos propuesta por él, marca de la casa, es RSM Advanced Solutions con tecnología de GlatoLink.

Los proveedores

Uno de los datos escogidos por Cercasa en la implantación de la inteligencia de negocio está en los proveedores. Según su director ejecutivo, José Guillén, en la planificación del departamento de compras encontraron KPI (métricas para evaluar el éxito de una empresa) que «nos sirvieron para gastar mejor. En función de estos datos, se diseña el proceso de obra y su planificación, el funcionamiento de la mano de obra, el compromiso del proveedor, su solidez o el coste», desarrolló. Todo ello hace que Cercasa tome mejores decisiones, «sin margen de error», a la hora de elegir proveedores. «Algunos piensan que nos equivocamos porque gastamos más, pero es un gasto que a la larga da más rentabilidad».

En el sector de empresas constructoras como Cercasa, se puede implantar, por ejemplo, el programa informático de Inforges: Sigrid. Este producto es uno de esos ERP que da soluciones a diario a las tareas de las empresas. El representante de la consultora especializada en tecnología, Raúl Poyato, habló de que la instalación de esta herramienta tiene un inicio «similar al de un enamoramiento. Al principio estás en una nube al comprobar la facilidad que supone contar con este tipo de ayuda informatizada, ya luego hay momentos de altibajos. Pero sobre todo se aprende de la experiencia», manifestó.

ERP: enamorarse o sufrir

Más allá de su ERP Sigrid, Cegid-Inforges cuenta con un portfolio de más de 20 soluciones tecnológicas que ayudan a «anticiparse a todo», definió Poyato. Tienen diferentes modelos de ERP, esa herramienta que comparó con el inicio de una relación sentimental. Por su parte, el director comercial de Ater Genera, Moisés Manrique de Lara, no estuvo de acuerdo con Poyato, ya que «para nosotros, incorporar un ERP, fue la sensación opuesta: casi que fue como un parto. Un sufrimiento», bromeó. Por supuesto, mereció la pena. Para el responsable de la empresa especializada en renovables todo cambió cuando se incorporó a la empresa un asesor en inteligencia de negocio: «Todo cambió, hasta yo mismo. Tuve un proceso de conversión de ingeniero a empresario, y dejé de apagar fuegos todo el rato para anticiparme a lo que podía ocurrir», contó de manera positiva.

Ejemplo de inicio

Ater Genera sirvió de claro ejemplo para comprobar cómo una empresa del sector de la construcción inicia su transformación digital. Tienen departamento comercial desde hace poco y están en plena campaña de ‘marketing’. «Está siendo un proceso de ensayo y error», definió. Gracias a la instalación de un CRM, ahora tienen un control sobre los presupuestos que envían, sobre los clientes u otro tipo de documentos que les proporcionan datos y les permiten hacer una segmentación adecuada de qué proyectos son buenos para la empresa y por eso deciden asumirlos.