Sin digitalización y automatización, la construcción no tiene futuro

"La digitalización ya está en nuestras manos", dijo el responsable de ventas de Construcción en Cegid, Raúl Poyato, alzando su móvil. Es una realidad que la mayoría de los ciudadanos del mundo ya no podrían vivir sin su teléfono móvil. Y esto, aplicado al sector empresarial de la construcción, se traduce en que sin digitalización y automatización no hay futuro. Es una de las principales conclusiones del foro Prensa Ibérica-El Día 'La inteligencia de negocio aplicada al sector de la construcción' celebrado este miércoles 26 de noviembre junto a Fepeco (Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife).

El proceso de transformación tecnológica garantiza datos que mejoran la toma de decisiones y la anticipación al propio contexto empresarial. En el desarrollo del encuentro, inaugurado por el presidente de FEPECO, Óscar Izquierdo, las empresas participantes, vinculadas a la construcción y a soluciones tecnológicas empresariales, coincidieron en la necesidad de desaparecer el miedo en cuanto a los procesos de digitalización y hablar de la sencillez que realmente reside en la inteligencia de negocio.

El director comercial del Grupo Ater Genera, Moisés Manrique de Lara, no tenía ningún conocimiento acerca de la inteligencia de negocio. Es ingeniero y reconoció que cuando comenzó a aplicar esta metodología en su empresa de ingeniería industrial sostenible