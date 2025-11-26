Estos cinco quesos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife son los mejores del mundo: estas son las cinco elaboraciones que han triunfado en los World Cheese Awards

Cinco de los mejores quesos del mundo se elaboran en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Los prestigiosos World Cheese Awards, conocidos como los Óscar del queso, han reconocido a cinco producciones de las islas como las mejores en sus respectivas categorías. Los elaboradores de Tenerife, La Palma y El Hierro pueden sentirse orgullosos porque sus quesos figuran entre los más destacados del planeta.

Los World Cheese Awards son sinónimo de excelencia

Los World Cheese Awards el concurso mundial de quesos más prestigioso que hay. Este certamen anual está organizado por la asociación británica Guild of Fine Food. El WCW reúne a cientos de expertos, minoristas, críticos gastronómicos y productores de todo el mundo para evaluar miles de quesos en una sola jornada de cata.

En cada edición, un jurado especializado otorga medallas de Bronce, Plata, Oro y Súper Oro, además de elegir al queso ganador absoluto como el "Mejor Queso del Mundo", que este año se lo ha llevado un queso gruyere de Suiza.

Haber sido premiado en los World Cheese Awards supone un impulso internacional para cualquier productor, dado el reconocimiento y prestigio que conlleva.

Estos son los quesos de la provincia reconocidos

El primer fabricante que se ha llevado dos medallas ha sido la Quesería Montesdeoca. Uno de los productores más famosos de Canarias ha recibido los galardones por su queso semicurado ahumado de vaca y cabra y por su queso curado de mezcla de vaca y cabra con cobertura de gofio. Ambas creaciones originales se han llevado una medalla de bronce. Con sede en Adeje, estos quesos han llevado el nombre de Tenerife por todo el mundo.

En la isla de La Palma está la quesería Granja Las Cuevas, que consiguió una medalla de plata y otra de bronce por su queso de 8 meses de curación y su queso de pimentón, respectivamente, ambos preparados con leche de cabra palmera. Los productos artesanales de esta compañía palmera han sido reconocidos en varios certámenes como Agrocanarias 2025, donde obtuvieron varias medallas de oro.

La última isla que ha obtenido un galardón ha sido El Hierro, gracias a la Central Lechera El Herreño. Esta empresa ha obtenido la medalla de bronce por su Queso Herreño Tierno Ahumado.

Todos los quesos los puedes comprar en lugares especializados de la provincia y en algunos supermercados con productos gourmet.

Los World Cheese Awards han vuelto a reconocer un año más la excelencia de la gastronomía de las islas.