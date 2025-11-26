Aprobado el presupuesto que apuntala el 33% de aumento en gasto social del Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife aprobó inicialmente este miércoles su presupuesto para 2026, "el más social de la historia", con el rechazo del PSOE y la abstención de Vox. Las cuentas de la Corporación y de sus entes dependientes ascienden a 1.278 millones de euros con un impulso a las políticas sociales que alcanza los 417 millones, un 33% más que en el mandato anterior. Un "récord social" con el que "venimos a reforzar la atención sociosanitaria, la vivienda, la inserción laboral y las becas”, según apunta la presidenta, Rosa Dávila.

Inversión

El presupuesto del próximo año destina 477 millones de euros, el 34%, a la inversión directa en las distintas áreas insulares, desde el mantenimiento a obras como la construcción de edificios, la dotación de nuevas luminarias o un bache en una carretera. El pleno extraordinario avaló con el apoyo del gobierno de CC y PP un documento cuyo aporte a la actividad económica de la Isla llega al 90,51%.

Un 10,2% más

Esos 1.258 millones de presupuesto consolidado, que incluye organismos y empresas dependientes (el exclusivo de la Corporación es de 1.149 millones, un 8,8% más que en 2025), crecen un 10,2%, 119 millones respecto al año pasado y suponen un aumento, según la prolija exposición del director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, del 21% sobre 2023, último año del anterior mandato. Destacó “la cifra récord” del presupuesto en Vivienda de 15,2 millones, “un 48% más que en 2025".

"No pisa la calle"

A Pérez Frías le rebatió durante el debate el portavoz socialista, Aarón Afonso, quien denunció un presupuesto “que no pisa la calle”. Además, valoró, “deja a la isla sin vivienda nueva, sin plazas de dependencia, con recortes en movilidad y medio natural y con una subida de impuestos destinada a aumentar el sueldo de los asesores de la presidenta”. Ambos plantearon diferencias, en especial sobre las cuentas de Medio Natural. Para el socialista, bajan en dos millones; para el director de Hacienda, crecen en seis porque "hay ocho menos de fondos europeos".

Poco interés

Afonso hizo referencia al “debate más importante del año” por la trascendencia de saber los recursos con los que cuenta el Cabildo. Es probable que tenga razón, pero eso no despertó el interés del público con una sola persona en el salón de plenos y 24 en línea durante la retransmisión en streamming. Una muestra de la hipotética desafección de la sociedad tinerfeña respecto al que es su gobierno.

Personas dependientes y personal profesional en una residencia de Tenerife / Andrés Gutiérrez

Centrados en las personas

La presidenta insular, Rosa Dávila, valora "unos presupuestos centrados en las personas y en los principales desafíos de la Isla". Los calificó de ambiciosos y equilibrados porque nos capacitan para mantener los ejes y las políticas que nos hemos marcado". Desde el grupo de gobierno se valora el respaldo a enmiendas de la oposición -nueve, cinco del PSOE y cuatro del Grupo Mixto (Vox)- que "demuestra la capacidad de llegar a acuerdos". Este presupuesto refleja, según Dávila, "un importante impulso a las políticas sociales con 417 millones de euros, un 33% más que en el mandato anterior". Un "récord social" con el que "venimos a reforzar la atención sociosanitaria, la vivienda, la inserción laboral y las becas”.

Características

Pérez Frías basó su argumentación sobre las cuentas del próximo año en tres características. En primer lugar, son "prudentes" al elaborarse "distribuyendo los recursos disponibles en base a criterios de eficiencia, solidaridad social y equilibrio territorial"; por otro lado, el proceso de su elaboración, en tiempo y forma, para que entren en vigor el 1 de enero de 2026, lo cual supone un inicio "positivo" en la gestión presupuestaria y en el pago medio a proveedores, dando "continuidad" a las políticas insulares; por último, recordó escenarios externos como la ralentización del crecimiento a nivel mundial o europeo, así como la "incertidumbre" ante la "previsible prórroga" de los presupuestos generales del Estado. El Gobierno de España y la posibilidad de elecciones generales anticipadas planearon durante todo el pleno de los presupuestos insulares.

Capacidad inversora

El gobierno del Cabildo valora ese 90,51% del presupuesto que se invierte directamente en la actividad económica y se mantiene la capacidad inversora, con 257 millones de euros en el presupuesto exclusivo de la Corporación, consolidando el importe de los capítulos VI y VII respecto al 2025 que, sumado a las diferentes entidades dependientes del Cabildo, alcanzan los 477 millones de euros, es decir, el 34% del presupuesto total consolidado.

Distribución

La distribución presupuestaria por ejes y políticas contempla un incremento de las partidas destinadas a revitalizar y dinamizar la Isla de 200.829.527 euros, un 24% en 2026, respecto al año 2023; además, se recoge un presupuesto de 416.913.233 euros para acción social y apoyo a las familias, que supone un 33% más respecto al 2023.

Medioambiente y Movilidad

En medio ambiente, sostenibilidad y sector primario habrá un crecimiento del 17% respecto al 2023, con 202.087.823 euros. Asimismo, para Movilidad Sostenible se destinan 219.634.843 euros en el 2026, al que hay que sumar 37 millones de anticipo adicional del 2025.

Simplificación administrativa

Otra iniciativa que destaca es la simplificación de los procedimientos administrativos con un nuevo reglamento, permitiendo mejorar la eficacia en gestión y productividad. Así, en la modernización de la institución habrá un incremento hasta llegar a 109.680.301 euros, un 36% más en el presupuesto de 2026 respecto a 2023.

Consolidación

El vicepresidente Lope Afonso (PP) planteó "la consolidación de unas cuentas para abordar las necesidades de los ciudadanos de esta Isla". Agregó que "los presupuestos son motor y timón", en referencia a la importancia de que entre en vigor el primer día de 2026. Afonso lo calificó como "el más social de la historia del Cabildo, llegando a los 380 millones de euros para abordar la gestión del ámbito social". Asimismo, destacó la importancia que cobra “la atención a las personas, así como impulsar recursos para la problemática habitacional y al apoyo al tejido productivo de la Isla".

Gestión de recursos

Para Afonso, estos son "unos presupuestos que permiten gestionar los recursos de lo social como un proceso para cambiar el modelo de atención a los mayores, la infancia, las mujeres o los colectivos vulnerables". Al respecto, precisó que, con estas cuentas, en 2026 "daremos un impulso a las infraestructuras sociosanitarias que están ejecución o en licitación (+24 millones de euros), recogiendo el incremento del personal especializado (+7%),". Y en recursos humanos, "se ha pasado de 72 millones en 2023 a 86 ahora". Sentenció: "En poco más de dos años de gobierno hemos aprobado tres presupuestos, los mismos que el Gobierno de España en siete, lo que pone de manifiesto una hoja de ruta establecida sobre los ejes de la responsabilidad y el liderazgo para afrontar los desafíos de Tenerife”.

Tercero de España

El portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Ruano, recordó que se aprueba "el tercer presupuesto local más importante de España, que no solo responde a las necesidades actuales, sino que también prepara a la Isla para los desafíos venideros”. Precisó que “en la primera mitad de este mandato, se ha impulsado una inversión sin precedentes para activar infraestructuras y servicios que estaban paralizados, por lo que 2026 va a ser el año de consolidar estas inversiones y, al mismo tiempo, fortalecer el gasto social y continuar impulsando la economía local”. Valoró un escenario de "estabilidad" para Tenerife, con "pese a que no es posible recibir esa "misma sensación" desde el Estado Ruano detalló que el Cabildo recibe en torno al 60% del presupuesto de competencias transferidas y delegadas.

La óptica de Vox

La consejera de Vox, Ana Salazar, pidió al Gobierno insular una gestión "firme y auténtica". Afeó a CC y PP que la política presupuestaria no haya llegado a "transformar" la realidad de la Isla, pese a las grandes inversiones. De ahí las enmiendas "asumibles y necesarias" en movilidad, sanidad, patrimonio, industria, seguridad, sector primario y turismo, algunas desestimadas por el gobierno insular al entender que están ya incluidas en el presupuesto.

Oposición del PSOE

El portavoz socialista, Aarón Afonso, criticó que este presupuesto "no resuelva ni afronte el principal problema de la Isla", la falta de vivienda, pues "se demuestra que no se va a construir ni una sola", aunque el gobierno defienda la inversión de 68 millones para movilizar más de mil. También, ha indicado, se reducen las partidas en Movilidad y Carreteras, "sin adoptar" medidas que reflejen una resolución al problema de tráfico en las principales vías de la isla.

Plazas residenciales

"Este presupuesto tampoco crea nuevas plazas residenciales para mayores y personas con discapacidad". Reduce, además, partidas de Medio Natural destinadas a la protección del Parque Nacional. Es un presupuesto que, además, "no prioriza al sector primario, perdiendo peso e importancia en las cuentas por tercer año consecutivo", ha dicho.

Céntimo forestal

En materia ambiental, Afonso denunció que el Gobierno insular prevé recaudar unos cinco millones de euros adicionales con el impuesto aprobado en 2024 —el conocido como “céntimo forestal”, que se cobra al llenar el depósito de gasolina— mientras el área de Medio Natural pierde 2,5 millones de euros respecto al año anterior. El mismo importe en el que se incrementa el Gabinete de Presidencia para publicidad, propaganda y subidas salariales (un 25% más) destinadas a asesores. “En Tenerife no hay céntimo forestal; hay céntimo de Rosa Dávila”, sentenció.

Recursos Humanos

Aarón Afonso también se batió dialécticamete con el director insular de Recursos Humanos, Juan Manuel Santana, sobre la necesidad de ampliar las plantillas de entidades u organismos como Balten o el Consejo Insular de Aguas, propuestas rechazadas por CC y PP.

Enmiendas

El PSOE de Tenerife presentó una enmienda a la totalidad y 152 parciales "para reorientar el presupuesto hacia las verdaderas prioridades de la Isla:" vivienda, dependencia, movilidad, protección del territorio, medio natural, sector primario y sostenibilidad. Todas ellas sumaban 140 millones de euros. Se aprobaron cinco, lo cual es noticia vista la tendencia del actual mandato, aunque sea retirando las cantidades de otras partidas. Hacían referencia a los 300.000 euros propuestos para combatir la plaga de termitas, al servicio para la pernoctación en el refugio de Altavista, un apoyo de 118.000 euros al municipio de Arico en compensación por el Complejo Ambiental y otra propuesta sobre el refugio de animales de Ravelo (El Sauzal), así como un proyecto de las mujeres artistas tinerfeñas.

Grupo Mixto

El Grupo Mixto vio aprobadas cuatro de sus 15 enmiendas, pese a ser todas ”sencillas y asumibles” en palabras de su portavoz, Naím Yánez, quien lamentó que se quedaran sobre la mesa las referidas al sur de la Isla. Solo lo fueron al final los 150.000 euros para el firme de la TF-1, en el tramo más cercano a la capital; 200.000 euros destinados al sector industrial; otros 200.000 al Polígono de Granadilla y 100.000 para reforzar las becas en el extranjero.