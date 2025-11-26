Álex Duato, guitarrista y componente de AlexAbril: "El asiático es un público más cálido que el español"

Con algo menos de un año de carrera, han logrado una gran repercusión incluso a nivel internacional. ¿Imaginaban algo así cuando iniciaron este proyecto?

La verdad que ha sido todo bastante inesperado. Antes de lanzar el proyecto, trabajamos durante un año de manera previa para organizarlo y teníamos bastante claro lo que queríamos hacer. Ahora, estamos muy contentos por lo que estamos logrando.

Así que llevaban tiempo proyectándolo pero ambos son muy jóvenes, ¿desde cuándo se dedican a la música?

Yo tengo 25 años y Abril tiene 23, así que sí, hemos sido bastante precoces al lanzar nuestro proyecto.

¿Tenían claro desde que se conocieron el tipo de música que quería ofrecer?

Realmente nosotros veníamos tocando varios estilos de música diferentes y cada uno por separado. Yo, por ejemplo, estudié música clásica y luego me dediqué al jazz, pero me interesa mucho la música de cine y de muchos otros géneros, y también canto y hago producción. Por su parte, Abril ha trabajado junto a artistas del pop y del flamenco. Ha tocado rock desde que era pequeña y también estuvo en una big band de jazz. Así que cuando nos juntamos los mezclamos todo y la tónica general es que ofrezcamos una fusión en la que destaca el flamenco y los estilos modernos. Sin embargo, no creo que lo que hacemos sea fruto de una decisión, sino que más bien no hemos dejado sorprender por lo que ha ido saliendo.

Precisamente, con tantas influencias, ¿se han marcado un hilo conductor a la hora de componer su música?

Lanzaremos nuestro primer EP el próximo día 26 y precisamente es una especie de viaje corto sobre nuestro universo sonoro, una primera aproximación. Pero todo mantiene una misma estética porque lo hemos grabado en un mismo estudio y está producido con las mismas herramientas así que, aunque no hemos pensado en una historia en sí, la presentación sí que lleva toda una narrativa similar. De hecho, nuestro próximo trabajo, que ya estamos grabando y que sí va a ser un disco, queremos que sea una ampliación de ese universo, pero a lo grande, con colaboraciones y quizás un concepto más marcado. Lo orientaremos hacia un público más internacional y queremos que sea algo más que una presentación. Con este primer EP, sobre todo queríamos empezar poniéndole sonido a la banda con algo aceptable y poco a poco ir creciendo.

¿Y dejan hueco para la improvisación?

Toda nuestra propuesta nace de la improvisación aunque venimos del mundo de la música clásica, donde la parte escrita es muy importante. Ahora yo diría que hacemos algo híbrido, que bebe de ambas partes. En los conciertos, siempre nos gusta contar con una parte de improvisación y que ninguno de los dos sepa qué va a ocurrir. Incluso proponemos al público que colabore, porque fue así como empezamos en las redes sociales.

¿Qué están ofreciendo en los directos, los temas que ya han grabado o también algún adelanto?

Ahora mismo estamos presentando de manera íntegra el EP y también ofrecemos algunas cosas nuevas que incluso ni hemos grabado todavía, así que durante nuestra participación en la Semana Internacional del Jazz de La Laguna tendremos un poquito de todo.

A pesar de estar dando los primeros pasos con este proyecto musical, ya han tenido la oportunidad de actuar fuera de las fronteras españolas, en Asia incluso. ¿Cómo surgió esa oportunidad?

Realmente es curioso porque diría que nos está siendo más sencillos darnos a conocer fuera de España. No sabemos por qué, aunque intuimos que, al no tener letras, la música instrumental puede llegar prácticamente a cualquier lugar. Además, nos interesa mucho Asia porque hemos descubierto a través de nuestras redes sociales, donde comenzamos darnos a conocer, que nos seguía mucha gente asiática. Nos propusieron ir a Corea a tocar y aprovechamos para montar una pequeña gira. Estuvimos un mes haciendo cuatro conciertos y colaborando con bandas de allí y es algo que realmente queremos seguir haciendo porque hemos sentido el calor de ese público. En Tokio, por ejemplo, actuamos ante 15 personas que eran seguidores nuestros en las redes sociales y era muy fans. Ellos llevaron a amigos y familiares y al final nos vimos actuando ante una sala relativamente llena. Eso nos hizo mucha ilusión porque estábamos en la otra punta del mundo. Así que uno de nuestros objetivos es intentar apuntar siempre al extranjero.

Comenta que antes incluso de esa repercusión en las redes sociales ya le interesaba Japón. ¿Por qué?

Desde que era más joven, siempre me ha llamado la atención. Empecé a estudiar jazz con 15 años y uno de mis sueños era tocar en Tokio. Muchos de mis referentes están allí y me encanta su cultura, así que desde que surgió la oportunidad decidimos intentarlo.

¿Cambia mucho la percepción de su música de un país como Japón a la que se tieneen España?

Yo diría que sí. Los asiáticos pueden parecer un sociedad muy organizada y recta, pero esa es una percepción de su día a día, en el trabajo, porque cuando acuden a un concierto cambian totalmente. Nosotros nos llevamos una gran sorpresa porque los vimos soltarse y disfrutar de nuestro espectáculo, incluso más de lo que podemos ver en un concierto en España. Diría incluso que son un público más cálido, o esa es la sensación que nos dio. Incluso nos hicieron regalos. Para nosotros lo principal ha sido el cariño que hemos recibido.

Efectivamente, las redes sociales se han convertido en un gran aliado para ustedes.

Realmente este proyecto musical comenzó porque Abril y yo comenzamos a subir vídeos y gustaban, por eso continuamos. Durante un tiempo consideramos las redes como una herramienta más para dar a conocer nuestra música pero nos hemos dado cuenta de que realmente es una de las plataformas más importantes que tenemos. No lo es todo, también tenemos que dar con un buen equipo, pero estamos muy contentos porque las redes sociales son un canal directo con el público, que al final también forma parte del engranaje de este proyecto. n