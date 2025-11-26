Alerta en Canarias por la presencia de metal y caucho en una sopa deshidratada de Knorr

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido una alerta por la presencia de fragmentos de metal y caucho en dos lotes de la sopa de pollo con fideos de la marca Knorr, un producto comercializado en supermercados de Canarias y otras comunidades autónomas.

La advertencia llega después de un comunicado enviado por las autoridades de Rumanía a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea. Según ha confirmado la Aesan, los lotes afectados son el 527922C93 y el 528022C93, ambos con fecha de caducidad de abril de 2027.

Dónde se ha distribuido el producto afectado

La Aesan explica que la distribución inicial de estos lotes se ha realizado en Andalucía, Baleares, Cataluña, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid. El organismo no descarta que haya podido producirse redistribución a otros territorios, ya que el producto se comercializa a nivel nacional.

El artículo afectado es una sopa deshidratada envasada a temperatura ambiente, habitual en tiendas y supermercados, por lo que piden extremar la precaución si se ha adquirido recientemente.

Medidas adoptadas por la empresa responsable

Fuentes de Unilever, compañía propietaria de la marca Knorr, han señalado que el lote implicado ya ha sido identificado, bloqueado y retirado de los puntos de venta. Además, la empresa se encuentra en contacto con las autoridades competentes y ha asegurado que la cantidad distribuida es limitada.

La multinacional afirma que colaborará “en todo lo necesario” para garantizar la retirada completa del producto y evitar cualquier riesgo para los consumidores.

Recomendación a los consumidores

La Aesan solicita a las personas que tengan en casa alguno de los envases incluidos en esta alerta que no lo consuman bajo ningún concepto. También sugiere revisar cuidadosamente el número de lote y la fecha de caducidad impresos en la parte posterior del paquete.