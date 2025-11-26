Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un alcalde de Tenerife, entre los mejores pagados de España

El informe del Ministerio de Función Pública sitúa al regidor de San Cristóbal de La Laguna entre los 15 primeros mejor retribuidos, multiplicando casi por tres la media nacional

Vista panorámica de La Laguna.

Vista panorámica de La Laguna. / E. D.

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

El último informe del Sistema de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), publicado por el Ministerio de la Función Pública con datos de 2024, sitúa a Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de San Cristóbal de La Laguna, en el duodécimo puesto del ránking nacional de retribuciones municipales, con una remuneración anual de 91.172,48 euros. La cifra coloca al regidor tinerfeño entre los cargos municipales mejor pagados de España, aunque lejos de los topes de Madrid, Bilbao y Barcelona.

Según el desglose del ISPA, que recoge datos de 6.858 de las 8.131 alcaldías españolas, el panorama es muy desigual: 2.265 alcaldes no perciben retribución alguna, mientras que 1.513 superan el salario medio nacional (33.700 euros, según Eurostat). Encabezan la tabla los alcaldes de Madrid (110.688,12 €), Bilbao (105.557,28 €) y Barcelona (104.000 €) y, a continuación, aparecen otras capitales y grandes municipios con sueldos que, como el de La Laguna, superan ampliamente la media.

El informe también desglosa tramos salariales: además del reducido grupo que supera los 100.000 euros, 10 alcaldes cobran más de 90.000 euros, decenas perciben entre 80.000 y 50.000, y 562 regidores apenas superan el salario mínimo mensual (mileuristas). Incluso hay casos extremos: 25 alcaldes cobraron 100 euros o menos en 2024, y en localidades muy pequeñas se citan retribuciones simbólicas como los 2,68 € del alcalde de La Pola de Gordón o el 1 € del regidor de Navas del Rey.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez. / E. D.

Luis Yeray Gutiérrez

En La Laguna, ciudad con peso demográfico y administrativo en Tenerife, la retribución de Luis Yeray Gutiérrez se enmarca en la tipología de dedicación exclusiva para la alcaldía y responde a criterios aprobados por el propio ayuntamiento y la normativa vigente sobre retribuciones locales. Pese a ello, la presencia del regidor en los primeros puestos del listado suele reabrir el debate sobre transparencia, proporcionalidad y la equidad entre municipios grandes y pequeños.

El Gobierno central advierte, además, que los datos no son completos: 1.270 ayuntamientos no remitieron la información al ISPA, entre ellos algunos de tamaño notable como Parla, Ourense o Telde, por lo que la radiografía salarial podría variar cuando se incorporen esos registros. Mientras tanto, la publicación vuelve a poner bajo el foco público la brecha salarial entre cargos municipales y las diferentes fórmulas de dedicación (exclusiva, parcial o sin retribución) que marcan realidades muy distintas en la España local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: este sábado habrá vientos fuertes en las cumbres
  2. Este es el restaurante más antiguo de Tenerife: abre cinco horas al día desde el siglo XIX
  3. El médico de Tenerife investigado por estafa al SCS señala que hackearon su credencial
  4. A juicio por intentar estafar 125.000 euros a la empresa de su hijo en Tenerife
  5. La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: las temperaturas podrían superar los 30ºC este lunes
  6. La TF-5 de Tenerife queda a un paso del tráfico de la vía más saturada del país
  7. La iglesia más extraña y espectacular del mundo está en Tenerife: así es la obra de un arquitecto canario que ha ganado el 'mundial de la arquitectura'
  8. Así puedes viajar a Asturias sin salir de Tenerife: este es el mejor cachopo de Canarias

Un alcalde de Tenerife, entre los mejores pagados de España

Un alcalde de Tenerife, entre los mejores pagados de España

Tres hombres se enfrentan a 12 años de cárcel por dirigir un cayuco con un fallecido

Tres hombres se enfrentan a 12 años de cárcel por dirigir un cayuco con un fallecido

Piden 12 años de cárcel a un hombre por secuestrar, lesionar y robar a una joyera en Tenerife

Piden 12 años de cárcel a un hombre por secuestrar, lesionar y robar a una joyera en Tenerife

Sabotean un cartel en la ULL con nombres de las mujeres asesinadas por violencia machista

Sabotean un cartel en la ULL con nombres de las mujeres asesinadas por violencia machista

La nueva era del aumento mamario mínimamente invasivo con la técnica Preservé® llega a Tenerife de la mano del Dr. Antonio García-Cáceres

La nueva era del aumento mamario mínimamente invasivo con la técnica Preservé® llega a Tenerife de la mano del Dr. Antonio García-Cáceres

Sin digitalización y automatización, la construcción no tiene futuro

Sin digitalización y automatización, la construcción no tiene futuro

El Cabildo de Tenerife conmemora el 25N con la lectura de un manifiesto, reafirmando su repulsa contra las violencias de género

El Cabildo de Tenerife conmemora el 25N con la lectura de un manifiesto, reafirmando su repulsa contra las violencias de género

Adiós a la okupación en Tenerife: la abogada tinerfeña Cristina Ruiz explica la práctica que ahora podrían hacer los propietarios

Tracking Pixel Contents