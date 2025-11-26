Un alcalde de Tenerife, entre los mejores pagados de España

El último informe del Sistema de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), publicado por el Ministerio de la Función Pública con datos de 2024, sitúa a Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de San Cristóbal de La Laguna, en el duodécimo puesto del ránking nacional de retribuciones municipales, con una remuneración anual de 91.172,48 euros. La cifra coloca al regidor tinerfeño entre los cargos municipales mejor pagados de España, aunque lejos de los topes de Madrid, Bilbao y Barcelona.

Según el desglose del ISPA, que recoge datos de 6.858 de las 8.131 alcaldías españolas, el panorama es muy desigual: 2.265 alcaldes no perciben retribución alguna, mientras que 1.513 superan el salario medio nacional (33.700 euros, según Eurostat). Encabezan la tabla los alcaldes de Madrid (110.688,12 €), Bilbao (105.557,28 €) y Barcelona (104.000 €) y, a continuación, aparecen otras capitales y grandes municipios con sueldos que, como el de La Laguna, superan ampliamente la media.

El informe también desglosa tramos salariales: además del reducido grupo que supera los 100.000 euros, 10 alcaldes cobran más de 90.000 euros, decenas perciben entre 80.000 y 50.000, y 562 regidores apenas superan el salario mínimo mensual (mileuristas). Incluso hay casos extremos: 25 alcaldes cobraron 100 euros o menos en 2024, y en localidades muy pequeñas se citan retribuciones simbólicas como los 2,68 € del alcalde de La Pola de Gordón o el 1 € del regidor de Navas del Rey.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez. / E. D.

Luis Yeray Gutiérrez

En La Laguna, ciudad con peso demográfico y administrativo en Tenerife, la retribución de Luis Yeray Gutiérrez se enmarca en la tipología de dedicación exclusiva para la alcaldía y responde a criterios aprobados por el propio ayuntamiento y la normativa vigente sobre retribuciones locales. Pese a ello, la presencia del regidor en los primeros puestos del listado suele reabrir el debate sobre transparencia, proporcionalidad y la equidad entre municipios grandes y pequeños.

El Gobierno central advierte, además, que los datos no son completos: 1.270 ayuntamientos no remitieron la información al ISPA, entre ellos algunos de tamaño notable como Parla, Ourense o Telde, por lo que la radiografía salarial podría variar cuando se incorporen esos registros. Mientras tanto, la publicación vuelve a poner bajo el foco público la brecha salarial entre cargos municipales y las diferentes fórmulas de dedicación (exclusiva, parcial o sin retribución) que marcan realidades muy distintas en la España local.