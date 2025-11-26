La Aemet advierte de la presencia de lluvias durante la madrugada en Tenerife

La previsión del tiempo para este jueves, 26 de noviembre, en la isla de Tenerifeestará marcada por las precipitaciones débiles durante la madrugada, especialmente en el nordeste y durante la tarde en zonas de interior al suroeste, sin descartarla en otras áreas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, se espera que los cielos estén nubosos y las temperaturas seguirán con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en la vertiente norte y cumbres.

Por su parte, el viento estará moderado del nordeste, con algún intervalo fuerte en el sureste por la noche.

Predicción general

En cuanto a la previsión del tiempo para todo el archipiélago, la Aemet ha previsto intervalos nubosos en general, predominando el cielo nuboso por la mañana en Lanzarote, Fuerteventura y el norte del resto de islas.

En las islas montañosas, habrá probables lloviznas en el norte, y por la tarde, aumento de la nubosidad en la vertiente sur con lluvias ocasionales.

Una persona se protege de la lluvia con su paraguas. / .

Las temperaturas también seguirán sin cambios, salvo algún ligero descenso de las máximas en la vertiente norte de las islas montañosas.

Viento moderado del nordeste con algún intervalo fuerte en las vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas.