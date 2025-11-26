Adiós, Bernardo, obispo

Diez minutos después de las siete de la tarde, la hora convenida para abrir la capilla ardiente en que se convirtió la iglesia del Hospital de Dolores, se abrieron las puertas del templo para que la feligresía y la población que lo deseara acudieran a dar el último adiós a Bernardo Álvarez, obispo, como recordó en cada plegaria su sucesor.

Con una Laguna oscura, y con las campanas tañendo por el fallecimiento del prelado el martes 25 de noviembre, medio centenar de personas esperaba la apertura de las puertas, mientras dos coches de la funeraria colocaban las primeras coronas.

Con una amplia representación de consagrados de diferentes congregaciones ya en los bancos, un presbítero se encargó de recibir, así como del pésame, de cuantos se fueron congregando.

La primera autoridad civil, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, llegó acompañado por miembros de su equipo de gobierno.

Ya en la iglesia de Los Dolores, el presbiterio del templo lo presidía por última vez Bernardo Álvarez, obispo, que yacía en un féretro descubierto. Revestido, con mitra y con sus manos entrelazadas sujetando un rosario.

De frente al altar, a la izquierda, su sucesor en el episcopado nivariense, el grancanario Eloy Santiago. Esa zona se reservó para miembros de la Iglesia local, mientras que a la derecha se distribuyeron familiares y amigos del fallecido.

El responso y la llegada de autoridades y feligreses

Para abrir la ceremonia, un clásico de estos funerales: Hacia ti, morada santa.

Con quórum sobrado, Eloy Santiago —que sentó al alcalde lagunero a su vera— pronunció el primer responso por el alma de “Bernardo, obispo”. Padrenuestro, avemaría y otro canto: Resucitó.

La llegada de la prensa puso en alerta a la portavoz de la Iglesia para la ocasión. Cada fotógrafo que entraba era abordado para recordar que las imágenes solo se podían “quitar”, como diría un palmero como el prelado, desde la mitad del templo. Y sin planos cortos del obispo.

Fin del responso, y seguía llegando feligresía. Entre lo más relevante, el presidente de la Junta de Hermandades.

Antes de comenzar uno de tantos rosarios rezados en el duelo, llegó el prior de los dominicos, que recordó a los devotos que Bernardo, obispo, llegó a Candelaria con el recordado Jesús Mendoza y falleció con Dailos José Melo al frente de la Basílica.

Ni la invitación de uno de los sacerdotes a pedir permiso para subir al coro de la iglesia de Dolores permitió que su párroco accediera a que los gráficos pudieran subir para inmortalizar el acontecimiento.

Entre los exponentes de la “Laguna profunda”, Julio Torres. Ufano, con sombrero cordobés en la mano derecha y el móvil con la cámara preparada, enfiló el mismo pasillo por el que se va a comulgar. Al superar la “zona roja”, a mitad del templo, recibió el toque de atención que impedía la foto de cerca.

Acabó el rosario y se anunciaron las vísperas.

La Laguna se hacía grande en el templo. José Gómez Soliño, Ángel Yanes, José Carlos Marrero…

Casi de puntillas, con cara de despistado, Antonio Pérez Morales, vicario general de la diócesis y quien fuera administrador diocesano tras la dimisión de Bernardo, obispo.

Pero, sobre todo, estaba el amigo: palmero como el obispo, el único que lo acompañó en su equipo cercano durante casi veinte años de episcopado. A su encuentro, otro de los ilustres de la diócesis, Jesús Agüín.

Sin aglomeraciones, continúa el templo abierto hasta que este jueves, a las 15.00 horas, se celebre el entierro. Desde ese momento, los restos de Bernardo, obispo, descansarán en la capilla de los santos canarios José de Anchieta y Pedro de Betancort, elevados a los altares precisamente en la etapa de Bernardo como obispo.

A las nueve se esperaba la presencia de uno de los movimientos de reciente incorporación, Hakuna, que precisamente gracias a Bernardo, obispo, están implantado en la Diócesis desde hace tres años. Llovía en La Laguna. No mucho, pero lo suficiente para empapar los adoquines en una noche de chaquetas cortas. Antes de las ocho y media, con el taconeo de quien tiene prisa, una mujer se acerca al periodista Zenaido Hernández y le pregunta: “¿Aquí está el papa, verdad?”. Y, como puede, con esa bonhomía que lo distingue, le responde: “Sí, está la capilla de don Bernardo”. Bernardo, obispo, que diría su sucesor.