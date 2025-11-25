La ULL se tiñe de negro con cientos de mensajes en contra de la violencia machista

«Rompamos el silencio, la violencia no es rutina», «salir sin miedo», «no son bromas» o «el amor no hace daño». Estos son solo algunos de los cientos de mensajes que inundaron esta mañana el Hall de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Laguna (ULL), bajo la campaña La ULL en negro. Se trata de una iniciativa, organizada por Instituto Universitario de Estudios para las Mujeres (IUEM), en colaboración con el Instituto Canario de Igualdad (ICI), donde la comunidad universitaria tuvo la oportunidad de escribir mensajes contra la violencia de género en cartulinas negras.

Pero la acción no terminó ahí. De hecho, continuó con la difusión de fotografías con carteles y camisetas alusiva en redes sociales. Estudiantes como Sara Hernández, que cursa sexto de Medicina, consideran que este proyecto permite llegar a mucha gente. «Yo no sabía que se realizaba y la verdad que han logrado mostrar los mensajes con un gran impacto visual».

Cuarta edición

Es el cuarto año consecutivo que la institución lleva a cabo esta campaña de sensibilización contra la violencia de género. «Cada edición la realizamos en una facultad distinta y hoy estamos aquí porque consideramos que el área de la Salud tiene que ser de las más concienciadas», apuntó la directora del IUEM, Carina González. Además, aclaró que cada acogida es distinta en función de las facultades. «Somos conscientes de los sesgos que tenemos como sociedad y la diferencia radica en las distintas escuelas, pero lo importante es que el mensaje siempre termina llegando», agregó.

Por su parte, la directora del ICI, Ana Brito, recordó que la prevención y visibilización de la violencia de género precisa de una línea de acción transversal. «Hemos notado que en los últimos meses hemos alcanzado un repunte de la concienciación y es importantísimo», confesó.

La iniciativa está inspirada en el proyecto gallego En negro contra as violencias, de la diseñadora de Arte Uqui Permui. Con el impulso del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, la acción – que consistía en cubrir de negro los escaparates de la ciudad con camisetas con los lemas de la campaña y rótulos con consignas para los maniquís– triunfó con una gran repercusión mediática. De hecho, dado su alcance, al año siguiente se expandió a 16 ayuntamientos más y terminó consolidándose como un acto tradicional –latente durante todo el año, pero con un mayor despliegue en el mes de noviembre y en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer–.

Otros actos

La institución también reunió a representantes de los distintos ámbitos de la comunidad universitaria para reafirmar su compromiso con la prevención de toda forma de violencia o discriminación y firmar el pacto Comunidad que cuida, que refuerza las políticas de igualdad y protección de la institución académica.«No se trata únicamente de un gesto simbólico, sino de una declaración colectiva», señaló el rector de la ULL, Francisco García.

Tras la firma del documento, se rindió homenaje a Beatriz Sanfiel, alumna de Arquitectura Técnica de la ULL asesinada por su ex pareja en 2006. La madre de la víctima también estuvo presente durante el acto y, acompañada por una estudiante, realizó una ofrenda floral en la placa conmemorativa que lleva el nombre de su hija.

Por último, la directora de la Unidad de Igualdad de la ULL, Carmen Barreto, procedió a leer el manifiesto. Un documento que, además de realzar la importancia de la educación en igualdad de género, permitió recordar la labor de las Unidades de Igualdad de la Red. «Son estructuras fundamentales para la sensibilización, prevención y formación», detalló. Asimismo, señaló que la respuesta institucional ante una vulneración tan grave de los derechos humanos no se puede paralizar por el negacionismo.