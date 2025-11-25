Tenerife impulsa la prevención de violencias de género juvenil

El Cabildo de Tenerife, a través de la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad, presenta un amplio programa de acciones con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Este año, la institución insular pone el foco de manera especial en la población más joven -preadolescentes, adolescentes y personas jóvenes- “reforzando la prevención temprana de las violencias de género mediante tres iniciativas clave: el II Congreso de Prevención de Violencias de Género, la campaña insular “Por un futuro libre de violencias de género”, y la actividad familiar “¿A qué jugamos?”, que se desarrollará en el marco de La Noche en Blanco en La Laguna”, destaca la directora insular, Patricia León.

Estas actuaciones se alinean con el Plan Estratégico de Actuaciones para la Prevención de las Violencias de Género 2024-2029, aprobado por el Cabildo y orientado a fortalecer los buenos tratos, la educación afectivo-sexual, la construcción de relaciones igualitarias y la identificación de las violencias machistas en edades tempranas.

Con estas tres acciones, “el Cabildo de Tenerife reafirma su compromiso con la prevención de las violencias de género desde edades tempranas. La institución apuesta por educar, sensibilizar y acompañar a la ciudadanía desde la infancia hasta la juventud, implicando a profesionales, familias y agentes sociales”, apunta la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila.

Los días 26 y 27 de noviembre, el Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna, acoge la segunda edición de este Congreso, concebido como un espacio de formación, reflexión y coordinación entre profesionales de ámbitos diversos como son de Igualdad y Violencia de Género, Educación, Juventud, Cultura y Deportes.

El objetivo central del congreso es unificar criterios y estrategias en la prevención de las violencias de género entre la población más joven, facilitando la cooperación entre ayuntamientos, centros educativos, entidades especializadas y profesionales que trabajan directamente con este colectivo. Se abordarán cuestiones clave como la intervención socioeducativa, la educación afectivo-sexual, la prevención en espacios públicos, las masculinidades igualitarias, el papel de las redes sociales y la atención a víctimas menores de edad.

El programa incluirá ponencias, paneles de debate, comunicaciones y experiencias prácticas. El 26 de noviembre, en horario de mañana, se presentarán propuestas pedagógicas innovadoras en educación sexual y prevención de violencias machistas online, con especialistas en terapia del encuentro y ciberigualdad. Por la tarde se celebrarán mesas de debate con experiencias territoriales y proyectos pioneros.

El 27 de noviembre, el Congreso girará en torno a las masculinidades cuidadoras, la creación de espacios públicos seguros y la intervención con jóvenes desde el ámbito judicial.

Este Congreso se inspira directamente en los ejes del Plan Estratégico Insular, permitiendo que los contenidos, conclusiones y propuestas se integren en el trabajo anual de los equipos técnicos municipales y de las entidades colaboradoras.

“Queremos establecer un espacio de reflexión y de diálogo entre los distintos colectivos que intervienen con la población más joven de nuestra isla, con la población preadolescente, adolescente y joven que como grupo de Gobierno forma parte trascendental de la agenda política, entendiendo a esta población joven desde una perspectiva diferente”, indica Patricia León, que abunda en que “queremos darles la capacidad de ser sus propias voces, de ser altavoces y referentes para sus iguales a la hora de establecer estas relaciones sanas y libres de violencia y sobre todo de incorporar dentro de su día a día conceptos tan importantes como la igualdad de género”.

Campaña 25N

En paralelo al Congreso, el Cabildo ha puesto en marcha una campaña específica dirigida a adolescentes de entre 14 y 18 años, con el lema “Por un futuro libre de violencias de género”: jóvenes que conectan, hablan y se cuidan, basada en los resultados del diagnóstico del Plan Estratégico y en estudios recientes sobre la juventud y las violencias de género.

Al respecto, la presidenta del Cabildo ofreció recientemente datos que alertan de una realidad que “exige una intervención urgente, ya que el 25% de mujeres jóvenes de 18 a 30 años afirma haber sufrido violencia física por parte de una expareja, y el 20% violencia sexual. Asimismo, entre las chicas de 14 a 16 años, un 27% asegura haber vivido violencia de género en sus relaciones. Otros datos preocupantes son que el 94% no denuncia por miedo, y que el 64% no identificó inicialmente que estaba siendo víctima de violencia machista”.

Los estudios revelan que persisten dificultades para comprender conceptos como “violencia de género” o “igualdad”, y parte de los chicos manifiesta sentirse interpelado o discriminado cuando se habla de igualdad o violencias.

Como punto de encuentro, jóvenes de ambos sexos coinciden en preocupaciones comunes como son la salud mental, relaciones sociales mediadas por el móvil, vivienda y bienestar emocional.

Con este contexto, la campaña propone un mensaje centrado en la conexión, el diálogo y los cuidados, elementos esenciales para prevenir la violencia entre adolescentes.

Los protagonistas son seis jóvenes (tres chicas y tres chicos), diversos y espontáneos, capaces de representar la pluralidad de perfiles que conviven en los institutos. Con un lenguaje visual directo y cercano, el eslogan resume la aspiración del Cabildo: “Conectamos, hablamos, nos cuidamos 24/7. Por un futuro libre de violencias de género”.

La campaña se ha estado difundiendo a través de cartelería en institutos y ayuntamientos, en MUPIS en la zona metropolitana y en diferentes municipios del norte y sur. También en soportes de pantallas del tranvía y de las guaguas de TITSA, así como su difusión online orientada a redes sociales y plataformas digitales frecuentadas por jóvenes.

El objetivo ha sido el de generar espacios de reflexión y conversación entre la juventud, ofreciendo referentes positivos que promuevan las relaciones sanas y cuestionen conductas que normalizan el control, los celos o la violencia digital.

“¿A qué jugamos?”

Como complemento a las acciones dirigidas a profesionales y adolescentes, el Cabildo ha incorporado una propuesta específica para las familias y los más pequeños. El 29 de noviembre, durante la Noche en Blanco de La Laguna, en colaboración con el Centro Insular de Información, Asesoramiento y Documentación para la Igualdad de Género (CIADGE) desarrollará la actividad “¿A qué jugamos?”, basada en la guía insular de juguetes no sexistas.

Se busca fomentar la elección de juegos y juguetes libres de estereotipos de género, ofreciendo a las familias orientaciones prácticas para que niñas y niños puedan jugar, explorar, imaginar y aprender sin limitaciones.

El juego, como herramienta educativa fundamental en la infancia, contribuye al desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y emocionales. A través de él, los niños y niñas experimentan, comparten, resuelven conflictos y construyen valores. Por ello, promover un juego no sexista es también sembrar igualdad y prevenir violencias en el futuro, generando relaciones basadas en el respeto, la cooperación y la libertad para ser quienes quieran ser.

La actividad incluye talleres y orientaciones para familias sobre juguetes no sexistas, propuestas lúdicas libres de estereotipos, experiencias para reflexionar sobre cómo las elecciones de juego influyen en la construcción de identidades y relaciones.

Se trata de una acción de prevención primaria que complementa las líneas del 25N y que acerca la igualdad a las familias desde un enfoque cercano y accesible.