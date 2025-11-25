Tenerife conmemora el 25N en un año marcado por el aumento de denuncias por violencia de género

El Cabildo de Tenerife conmemoró este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con la lectura de un manifiesto institucional en la Plaza del Cabildo. La conmemoración de este año coincide con un aumento de las denuncias por violencia de género registradas en Canarias. Durante el segundo trimestre de 2025, las denuncias crecieron un 44,6 %, alcanzando 4.001 casos, con una tasa de 33,7 víctimas por cada 10.000 mujeres, la más alta del país. Según el Sistema VioGén, a finales de agosto había 6.734 casos activos, con 63 de alto o extremo riesgo, 69 menores en situación de riesgo y 727 casos de especial relevancia.

Desde 2003, 1.333 mujeres han sido asesinadas en España, 110 de ellas en Canarias. En 2025, ya se han registrado 38 víctimas mortales, incluyendo 2 mujeres y 3 menores en la Isla.

Manifiesto contra la violencia

El acto contó con la participación de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, las directoras insulares de Acción Social e Igualdad, Yolanda Baumgartner y Patricia León, así como miembros de la corporación y representantes de la Unidad Orgánica de Violencia de Género.

Durante su intervención, Rosa Dávila recordó a las víctimas y sus familias y destacó la necesidad de denunciar, visibilizar y prevenir cualquier forma de violencia. “Hoy recordamos a todas las mujeres que han sido víctimas de esta lacra social, a sus hijas e hijos. Tenemos la responsabilidad de alzar la voz, señalar, denunciar y arrinconar a quienes ejercen estas conductas”, afirmó. La presidenta subrayó además la importancia de la educación, el acompañamiento y el reconocimiento al coraje de quienes luchan por su libertad cada día.

Por su parte, la consejera Águeda Fumero insistió en la relevancia de concienciar a la sociedad, especialmente a los jóvenes, sobre la necesidad de relaciones basadas en respeto y libertad.

Medidas y compromisos del Cabildo

El manifiesto institucional reafirma el compromiso del Cabildo de Tenerife de:

Mejorar la respuesta institucional frente a todas las formas de violencia.

frente a todas las formas de violencia. Reforzar las campañas de sensibilización y prevención .

. Consolidar y mantener el Sistema Canario de Prevención e Intervención Integral contra la Violencia de Género .

. Mejorar la ejecución de los Fondos del Pacto de Estado .

. Instar al Gobierno de España y al Ministerio de Igualdad a supervisar y optimizar los dispositivos ‘Cometa’

Violencia digital: el nuevo desafío

El acto finalizó con una performance titulada El algoritmo del miedo, que puso el foco en la violencia digital que sufren las mujeres en entornos virtuales. La iniciativa busca concienciar sobre agresiones, amenazas y acosos en redes sociales y plataformas online, subrayando que la lucha contra la violencia de género no se limita al ámbito físico, sino que también abarca los espacios digitales.