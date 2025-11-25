Una ruta perfecta para hacer en familia: así es el sendero circular de Tenerife que enamora por sus vistas

Tenerife es una isla que cuenta con zonas privilegiadas, pero no únicamente de playas. La isla cuenta con senderos en lo que los amantes de la caminata pueden disfrutar de las vistas más privilegiadas del archipiélago.

La zona de La Esperanza vuelve a posicionar como uno de los rincones favoritos para los amantes del senderismo. La llamada Ruta Circular de La Esperanza, se ha convertido en un plan perfecto para disfrutar de un recorrido accesible y lleno de naturaleza.

Ruta Circular La Esperanza / Wikiloc

Diferentes rutas

La zona de La Esperanza ofrece propuestas accesibles. Una de ellas es un paseo circular que parte desde la carretera de montaña, avanzando por la ladera sureste del bosque hasta llegar al área recreativa Las Raíces. Desde allí, el sendero regresa al punto inicial ofreciendo unas vistas espectaculares hacia la costa y las montañas de Anaga.

Otra muy buena opción comienza en el área de descanso de Lomo de Jara. En este tramo encontrarás pequeños senderos y rutas acondicionadas que pasan por cuevas, antiguas casa y una pequeña capilla. Es una caminata sencilla y muy versátil, perfecta para quienes buscan y plan tranquilo.

Estos son los imprescindibles para realizar la ruta

Según el tiktoker @rutasconjose, esto es todo lo esencial que debes llevar en la mochila para realizar una ruta de senderismo.

Crema solar factor 50

Gafas de sol

Mapa o GPS

Calzado adecuado

Funda protectora de mochila para la lluvia

Bolsa de agua para termo con mínimo 1,5 litros

Bastones de senderismo

Material de primeros auxilios

Navaja multiusos

Fósforo de emergencia

Comida que proporcione energía, como barritas energéticas

Ropa de recambio

Batería externa y cables para cargar el móvil

Esterillas para descansar

En invierno

Si la ruta se realiza en inviernos hay que tener en cuenta otros factores. La bajada de temperaturas, sobre todo en lo alto de las montañas, por lo que es recomendable llevar ropa de abrigo, así como un gorro y una manta para hacer un descanso o pasar la noche.

Más consejos es llevar recambio de guantes y calcetines, ya que pueden mojarse por las temperaturas. Dependido de la zona por la que se vaya a realizar la camiseta serán necesarios artículos más específicos como crampones para el calzado y raquetas de nieve si prevé ir por zonas de nieve.