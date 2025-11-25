El rincón más mítico para comer un perrito caliente está en esta ciudad de Tenerife: ahí nacieron los perritos más famosos de Canarias

Se trata de uno de esos lugares que no necesitan presentación, basta con mencionar su nombre para que cualquier lagunero recuerdo una anécdota con un perrito caliente en el establecimiento. Casa Peter cuenta con casi seis décadas de historia y forma pare del patrimonio de San Cristóbal de La Laguna, siendo un referente de la comida rápida en Tenerife.

El danés que trajo los perritos a Tenerife

La historia comenzó en 1968, cuando J.Peter Larsen, un joven danés de 26 años, llegó a las Islas Canarias y se enamoró de las islas. Pasado un tiempo, se instaló en La Laguna y abrió su primer local de comida rápida en la zona de La Milagrosa. En aquel momento, los tinerfeños no sabían lo que era un perrito caliente, hasta el punto que empezó a ofrecer una versión más pequeña porque a los clientes les sorprendía que la salchicha sobresaliese del pan.

Una revolución gastronómica

Tal fue el éxito que el local se trasladó a la calle San Agustín, donde Casa Peter se convirtió en un punto de encuentro para los laguneros. Más tarde, el negocio abrió un segundo local en Santa Cruz de Tenerife, en Ramón y Cajal, pero se estableció definitivamente en la calle Núñez de la Peña, 3, donde continúa desde hace cuarenta años.

Los perritos más famosos de la isla

Además del clásico perrito que alzó Casa Peter, el local cuenta con hamburguesas y kebabs, lo que lo convierte en un referente de la fast food.

Una de las grandes características de Casa Peter es su dispensador de salsas donde se sirve kétchup, mostaza, salsa de ajo y la mítica salsa universal, una receta que solo se puede encontrar en el local.

El jugador tinerfeño de baloncesto Sergio Rodríguez, más conocido como "El Chacho", en una visita a la isla pidió 80 perritos para todo el Real Madrid de Baloncesto, para que nade se fuera sin probarlos.

Un clásico que sigue conquistando cada día

Casa Peter continúa siendo un punto de encuentro para quienes buscan tomar algo rápido. Tras casi seis décadas, mantiene la misma filosofía, comida rápida, asequible y con un sabor que resiste al paso del tiempo.

El establecimiento se encuentra en la calle Núñez de la Peña, 3, La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). Abre todos los días de 17:00 a 22:30 horas.