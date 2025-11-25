Este es el restaurante más antiguo de Tenerife: abre cinco horas al día desde el siglo XIX

Muchos bares de Tenerife se han visto obligados a bajar la persiana tras años de trabajo por diferentes motivos. En cambio, en la isla sigue perdurando un restaurante que lleva abierto 126 años.

El bar Chucho-Casa Emiliano se fundó en 1899, y presume de ser el restaurante más antiguo de la isla. Además, no ha cerrado ni un solo día por causas externas.

126 años de actividad

La historia de este bar-bodegón comienza a finales del siglo XIX, cuando Domingo González González abrió una pequeña bodega de vino y chochos frecuentada por los vecinos en La Orotava. Desde entonces, el negocio ha pasado por cuatro generaciones, manteniéndose como un punto de encuentro para los vecinos.

En 1977, asumió los mandos Jesús González Domínguez, conocido como Chucho, quien continúa al frente manteniendo la autenticidad del lugar y conservando su sello personal.

Medalla de Oro de Tenerife

Bar Chucho-Casa Emiliano fue reconocido en 2019 con la Medalla de Oro de Tenerife un galardón que rinde homenaje a los años que lleva en activo el establecimiento sin interrupciones.

Ningún acontecimiento de la historia de España ha conseguido forzar su cierre, al contrario, el local pudo instalar por primera vez una terraza exterior, que hoy sigue siendo uno de sus atractivos.

Solo abre cinco horas al día

Una de las curiosidades es su horario, abre únicamente de 11:30 a 16:30 horas, tiempo suficiente para ofrecer almuerzos y vinos a una clientela fiel que llena el local a diario.

Una carta con sabores imprescindibles

Bar Chucho-Casa Emiliano se caracteriza por su tradicional cocina canaria, ofreciendo abundante cantidad a precios accesibles. Ente sus imprescindibles destacan: su tortilla casera, los bocadillos y sándwiches clásicos, hamburguesas sencillas pero con esencia propia y sus vinos y productos locales.

Su filosofía es clara, cocina casera con ingredientes frescos y un servicio cercano y acogedor, algo que le ha servido para ganarse el cariño de todas las personas que lo visitan.

Cada rincón conserva la esencia de las antiguas bodegas y los platos mantienen la esencia que ha pasado de generación en generación. Un local único que sigue escribiendo su historia 126 años después.