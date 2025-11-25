El obispo de Tenerife destaca la entrega y cercanía del fallecido Bernardo Álvarez

El fallecimiento del obispo emérito de la Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez Afonso, ha generado numerosas reacciones de pesar. Entre ellas, destacan las palabras del actual obispo de Tenerife, Eloy Santiago, quien expresó su “profunda tristeza” por la pérdida del prelado, fallecido este martes a los 76 años tras un agravamiento de su estado de salud.

En una declaración difundida por la propia Diócesis, Santiago reconoció que la noticia deja “un gran vacío”, aunque invitó a vivir este momento desde la esperanza cristiana. Recordó, además, que Álvarez había manifestado que afrontaba la muerte “sin miedo”, confiado en la resurrección y en la victoria de Cristo.

“Es la señal de la esperanza cristiana que confía en la resurrección”, señaló el obispo. “La tristeza de este momento se ve aliviada por la esperanza que nos da el Espíritu Santo y por el testimonio con el que vivió su enfermedad y los últimos momentos de su vida”, añadió.

La faceta más humana de Álvarez

Santiago quiso destacar la cercanía, la entrega y la vocación de servicio que caracterizaron a Álvarez durante su ministerio. “A mí me gustaría destacar, sobre todo, a la persona”, afirmó. “Él supo amar a este pueblo y lo sirvió con dedicación. A veces, quizás, no tan acertado, pero siempre con el deseo de servir al pueblo de Dios y trabajar por la evangelización”.

Santiago resaltó también el lema episcopal de Álvarez, Me he hecho todo a todos, una frase que, según dijo, definió su estilo pastoral: generosidad, disponibilidad e impulso para transmitir el Evangelio.

Ejemplo de fe ante la enfermedad

El obispo de Tenerife recordó cómo Álvarez afrontó su enfermedad “con serenidad, fe y confianza”, manteniendo una actitud que, en sus palabras, se ha convertido en un ejemplo para muchos fieles y miembros del clero.

“Nos vemos alentados por su testimonio, por cómo vivió su enfermedad y sus últimos momentos”, expresó.

Una oración por su alma

Eloy Santiago dirigió también invitó a los fieles a rezar por el eterno descanso del obispo emérito. Subrayó que la Iglesia de Tenerife sigue mirando hacia adelante “con esperanza”, convencida de que Álvarez “continuará acompañando desde el cielo, como lo han hecho otros buenos obispos que ha tenido esta Diócesis a lo largo de los siglos”.

La Diócesis Nivariense anunció que en los próximos días se comunicarán los detalles de las celebraciones litúrgicas y actos de despedida en honor a Álvarez, cuya figura ha marcado casi dos décadas de la vida eclesial en Tenerife.