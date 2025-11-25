Manifestación 25-N en Tenerife: Cientos de personas alzan la voz en Santa Cruz para "condenar al agresor"

Tenerife se movilizó este 25 de noviembre para señalar a los agresores que maltratan, abusan y humillan a las víctimas de violencia de género. Bajo el lema Por las que fueron, por las que estamos, por las que vendrán. No nos callaremos, no nos callarán, cientos de personas se manifestaron este martes en la capital chicharrera con pancartas, megáfonos, camisetas violetas y carteles con la cara de hombres condenados por crímenes machistas.

Uno de los rostros que estuvo expuesto en el pasillo de luces navideñas de la Plaza Weyler –punto desde el que partió la marcha– fue el francés Dominique Pelicot, que durante años drogó a su mujer para que decenas de hombres la violaran. Junto a él, aparecía la imagen de un cura, de Woody Allen y la de otros tantos maltratadores que han sido sentenciados por abusos.

La joven Julia Sanz Cabello, que acudió a la convocatoria como activista de la asociación Mare Fem, destacó que la intención este año es que a nadie se le olviden sus caras. «Queremos condenar al agresor, porque nosotras solo somos víctimas; yo estoy aquí alzando la voz por mí, por las mujeres que me representan y por todas aquellas que ya no pueden hacerlo», defendió la tinerfeña, que además confesó que este Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es una cita marcada en rojo en su calendario.

Recorrido y afluencia

A la ola púrpura que recorrió Santa Cruz se sumaron mujeres, hombres, jóvenes, mayores, familias completas y madres con bebés. Además de esta diversa representación de la sociedad, a la cita con el feminismo no faltaron personalidades políticas como la concejala de Seguridad, igualdad y diversidad afectivo-sexual del Ayuntamiento de Santa Cruz, Gladis de León, o el consejero insular de Juventud y Formación, Serafín Mesa Expósito.

La manifestación salió de la Plaza Weyler cuando apenas pasaban diez minutos de las 19:00, hora de inicio prevista. El goteo de nuevas incorporaciones seguía siendo constante cuando el groso de manifestantes ya había pasado la Subdelegación del Gobierno, situada en Méndez Núñez. Otros, los más rezagados, se unieron en algún punto de la calle El Pilar o directamente al acto de clausura, que tuvo lugar en la céntrica Plaza de La Candelaria. Incluso hubo quien apoyó el movimiento desde los balcones de sus casas.

La afluencia en esta edición fue similar a la del ejercicio anterior, rondando las 300 personas, pero muy inferior a la de 2018 y 2019, años en los que se produjo un boom.

Manifestantes

María José y Gloria son dos hermanas que, desde hace más de dos décadas, no fallan a su cita con la lucha feminista. Aunque no nacieron en la Isla, llevan cerca de cuarenta años aquí y siempre acuden a la concentración santacrucera. «La violencia, por desgracia, no cesa de un año a otro; no hay un motivo especial para sumarse, hay que salir a protestar para acabar con esta lacra», sentenció una de ellas.

En el lado opuesto está Isabel Afonso y sus amigas, unas jóvenes que se han sumado a la marcha lila en representación de la Fundación Mujeres Arena y Laurisilva. Según subraya, entre su generación han observado un repunte del machismo. «He visto comentarios completamente fuera de lugar, sobre todo en este 25-N, en grupos de WhatsApp de la clase y en redes sociales», añadió. Por este motivo, han decidido unirse a las protestas, porque considera que las reivindicaciones que se producen en la calle pueden contribuir a erradicar el machismo.

Principales reivindicaciones

El Foro Contra la Violencia de Género de Tenerife, organización convocante, celebra este año sus bodas de plata, un aniversario que han aprovechado para denunciar que los feminicidios son solo la punta de un iceberg que esconde debajo otras formas de violencia machista que los hombres ejercen contra las mujeres y niñas del Archipiélago. «Nos encontramos ante un problema estructural que en Canarias se traduce en un alto índice de desestimación en las peticiones de órdenes de protección en los juzgados, así como en casos de violencia vicaria ignorados por los tribunales», criticaron durante la lectura del manifiesto, que tuvo lugar en la Plaza de la Candelaria.

Manifestación por el 25N / Arturo Jiménez

No solo reivindicaron que los juzgados de violencia de las Islas necesitaban más material y personal cualificado, sino que además animaron al Gobierno regional a «asumir responsabilidades» en la gestión de los fondos del Pacto de Estado. «La ineficacia y la inacción del Ejecutivo tienen un impacto negativo en los programas de sensibilización y en los recursos destinados a atender a las víctimas», señalaron, al tiempo que advirtieron la falta de transparencia en las políticas de Igualdad.

Asimismo, se mostraron contrarias a «posturas fascistas y negacionistas que intentan acabar con los derechos de las mujeres y de los colectivos Lgtbiq+», en referencia al sector del feminismo que, por cuarto año consecutivo, se ha desmarcado de las principales marchas en ciudades como Madrid, Sevilla o Mallorca por diferencias en torno a la ley trans.

Otras acciones

Las grandes ciudades españolas, entre ellas Las Palmas de Gran Canaria, también acogieron manifestaciones en contra de la violencia machista convocadas por organizaciones de mujeres y colectivos feministas. En la provincia occidental, la marcha que recorrió la capital chicharrera fue el acto más numeroso, pero no el único.

Instituciones públicas y entidades aprovecharon el tirón y el simbolismo del 25-N para exigir el fin de los abusos machistas. El Cabildo de Tenerife mostró su repulsa contra la violencia que enfrentan las mujeres en entornos virtuales, mientras que el Ejecutivo isleño puso el foco en quienes tienen una discapacidad, porque es un colectivo que enfrenta un doble estigma: el maltrato y la incredulidad de la sociedad, que en cuatro de cada diez ocasiones pone en duda su testimonio. En las puertas de los ayuntamientos también se sucedieron los minutos de silencio en recuerdo a las 112 víctimas asesinadas en Canarias a manos de un hombre desde 2003, año en el que comenzó el registro.

Mientras que 2024 cerró sin feminicidios, este curso ya se han confirmado al menos tres. En lo que va de 2025, las llamadas al Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género del 112 han aumentado un 8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Entre enero y octubre de 2025, se registraron 15.613 llamadas al servicio, lo que indica un incremento preocupante en los casos denunciados.