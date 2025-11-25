Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Malas noticias para los empresarios de Tenerife: Yolanda Díaz limitará el número de becarios que podrán contratar

La ministra de Trabajo ha adelantado que el Consejo de Ministros aprobará una pequeña cláusula para el Estatuto del Becario

Lucía Feijoo Viera

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

El nuevo Estatuto de los Trabajadores introducirá restricciones para los empresarios, limitando la contratación indiscriminada de jóvenes o personas que están formándose. Según ha detallado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Consejo de Ministros de hoy se aprobará una normativa específica que fijará un límite máximo de contratos de formación permitidos por empresa.

"Queremos garantizar una formación de calidad y adaptada a la realidad productiva, que es diversa", decía Yolanda Díaz en unas declaraciones. De este modo, la ministra hacía referencia a los becarios y trabajadores en formación. El gobierno ha recalcado muchas veces que tras la aprobación del Estatuto del Becario quedaban diferenciados dos tipos de contratos:

  • Formación: Dirigidos a personas sin la cualificación profesional requerida para un puesto y por el que quieren adquirir nuevas aptitudes, mediante trabajo y formación teórica. Este se puede aplicar en los casos en los que un estudiante de hasta 30 años busca coger experiencia. Su duración es de entre tres meses y dos años.
  • Prácticas: Destinado a graduados universitarios o de máster que desean aplicar sus conocimientos en un entorno laboral real, sin requerir formación teórica adicional.

En los dos casos, el Gobierno ha incidido en que estos empleados nunca deben ser "trabajadores low cost", por lo que la nueva normativa contempla los diferentes casos de abuso laboral, y ofrece un marco jurídico a estos contratos que a veces dejaban muchas lagunas.

Este será el límite de contratos de formación

La ministra Yolanda Díaz confirmaba que el Ejecutivo aprobaría hoy esta letra pequeña que limitará a un máximo de entre tres y el 20% del total de la plantilla el número de contratos de este tipo. Según el borrador del ministerio de Trabajo, estos serán los límites:

  • Centros de trabajo de hasta diez personas trabajadoras: tres contratos.
  • Centros de trabajo de entre 11 y 30 personas trabajadoras: siete contratos.
  • Centros de trabajo de entre 31 y 50 personas trabajadoras: diez contratos.
  • Centros de trabajo de más de 50 personas trabajadoras: 20% del total de la plantilla.

Este documento también contempla que "para determinar la plantilla de personas trabajadoras no se computarán las vinculadas a la empresa por un contrato formativo".

Con esta modificación, Trabajo quiere evitar el "fraude mayúsculo" que se produce con los becarios.

