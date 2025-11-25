Las luces de Navidad encenderán Tenerife esta semana: fechas de inauguración del alumbrado en cada municipio

La mayoría ciudades y pueblos de Tenerife encenderán esta semana las luces de Navidad, adelantándose un mes para llenar el cielo de la isla con su brillo festivo y dar la bienvenida a la celebración más esperada del año. Los municipios buscan iniciar la campaña navideña con antelación para impulsar el consumo en el comercio local, aprovechando la oportunidad que ofrece el Black Friday.

El pasado jueves 20 de noviembre, Santa Cruz de Tenerife fue el primer lugar en dar la bienvenida a la Navidad 2025-2026. La capital de la isla encendió las más de 4,5 millones de bombillas en un acto que congregó a miles de familias.

La ciudad llevó la magia de Disney a Canarias por unos instantes, en uno de los encendidos más bonitos que se recuerdan. El ayuntamiento ha decidido inaugurar el período navideño con más de un mes de antelación al 25 de diciembre, invitando a todos a disfrutar y admirar una de las decoraciones más espectaculares de la isla.

En otras localidades como Candelaria o Arico también pueden verse ya las luces de Navidad.

Estos serán los otros encendidos de Tenerife

La otra gran ciudad que compite con la capital por ofrecer el mejor alumbrado navideño de la isla es San Cristóbal de La Laguna. Este año, la temática elegida es "El cielo de Canarias", y podrá disfrutarse a partir de este viernes.

La Laguna siempre se ha destacado por sus espectaculares luces, elementos decorativos y por crear una atmósfera mágica en su casco histórico. La combinación de su entorno único y las iluminaciones navideñas crean el escenario ideal para pasear, dejar volar la imaginación y disfrutar mientras esperas la llegada de los días más especiales de esta festividad. Además, el sábado 29 de noviembre será la Noche en Blanco, con actividades culturales por las calles y comercios ampliando su horario habitual.

Además, otras localidades ya han confirmado que encenderán las luces de Navidad a partir de esta semana.

Ciudades que encenderán las luces de Navidad desde el viernes 28 de noviembre:

La Laguna: 28/11

28/11 La Orotava: 28/11, en la Plaza del Ayuntamiento

28/11, en la Plaza del Ayuntamiento El Rosario: 28/11, en la Plaza del Ayuntamiento, a partir de las 18:00 horas

28/11, en la Plaza del Ayuntamiento, a partir de las 18:00 horas Meridiano (Santa Cruz): 28/11, a las 19:00 horas

28/11, a las 19:00 horas Adeje: 29/11, en la Plaza de España, a las 20:00 horas

29/11, en la Plaza de España, a las 20:00 horas Arona: 29/11, en la Plaza del Santísimo Cristo de la Salud

29/11, en la Plaza del Santísimo Cristo de la Salud La Matanza: 29/11, en la Plaza frente al Mercadillo Agricultor, a partir de las 18:00 horas

29/11, en la Plaza frente al Mercadillo Agricultor, a partir de las 18:00 horas Puerto de la Cruz: 30/11

30/11 Guía de Isora: 30/11, en la Plaza de Nuestra Señora de la Luz

30/11, en la Plaza de Nuestra Señora de la Luz La Casa Más Navideña Valle de Guerra: 30/11, en la Calle El Boquerón 189, a las 19:00 horas

30/11, en la Calle El Boquerón 189, a las 19:00 horas Icod de los Vinos: 03/12, a las 19:00 horas

Apunta estos días para no perderte ninguno de estos encendidos de luces navideñas.