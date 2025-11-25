La Laguna decreta dos días de luto oficial por la muerte del obispo emérito Bernardo Álvarez

El Ayuntamiento de La Laguna ha decretado dos días de luto oficial tras el fallecimiento del obispo emérito de la Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez Afonso, ocurrido este miércoles. La medida, firmada por el alcalde Luis Yeray Gutiérrez, permanecerá vigente hasta las 15:00 horas del jueves 27.

Banderas a media asta y actos públicos aplazados

Desde la tarde de este miércoles, las banderas de los edificios municipales ondean a media asta como señal de duelo institucional. El Ayuntamiento ha informado además de la suspensión de los actos públicos programados, entre ellos la lectura del pregón de Navidad, prevista para la misma tarde del miércoles.

Una figura clave de la diócesis durante casi dos décadas

Bernardo Álvarez Afonso, natural de Breña Alta (La Palma), fue obispo de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna desde el 29 de junio de 2005 hasta el 16 de septiembre de 2024, fecha en la que pasó a ser obispo emérito. Su muerte ha motivado numerosas muestras de condolencia tanto dentro como fuera del ámbito eclesiástico.