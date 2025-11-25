El gobierno local acusa al PSOE de impedir el apoyo a los autónomos

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Arona decidió no incluir en el orden del día la moción presentada por el grupo de gobierno en defensa de los trabajadores autónomos, después de que el PSOE votara en contra de su incorporación. La falta de consenso impide que la propuesta llegue al pleno municipal, donde, según el gobierno municipal, habría contado con el respaldo del resto de formaciones políticas.

La moción instaba al Gobierno de España a frenar el incremento de cuotas previsto para 2026 dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), una revisión que supondría subidas anuales de entre 200 y 2.500 euros, según los tramos de ingresos. El grupo de gobierno defendía que esta medida generaría una presión económica añadida para miles de autónomos aroneros, entre ellos pequeños comercios, profesionales, hosteleros y emprendedores que sostienen buena parte de la actividad económica local.

El texto de la iniciativa de PP, CC y Vox hacía referencia a «varios compromisos pendientes por parte del Ejecutivo central», especialmente en lo relacionado con la protección social, la conciliación familiar, la pluriactividad y la simplificación administrativa. Según los proponentes, la falta de avances en estas materias agrava la incertidumbre de un sector considerado estratégico para el tejido productivo municipal.

El grupo de gobierno lamentó que la negativa de los socialistas haya impedido que Arona pueda fijar una postura institucional en defensa de los más de 7.000 autónomos del municipio. Asimismo, reiteró el compromiso del Ayuntamiento con las políticas de impulso al emprendimiento que promueve el Gobierno de Canarias, entre ellas la cuota cero, la Ley de Segunda Oportunidad y diversas iniciativas orientadas a reducir la burocracia que afecta a quienes desarrollan actividades económicas por cuenta propia.

El tripartito subraya que la estabilidad y sostenibilidad del colectivo autónomo es clave para el desarrollo económico del municipio y advierte de que cualquier incremento de costes puede comprometer la continuidad de numerosos proyectos empresariales. Aunque la moción no prosperará en esta ocasión, el grupo de gobierno asegura que continuará impulsando acciones y propuestas destinadas a fortalecer al sector y a reivindicar mejores condiciones para quienes generan empleo y riqueza en Arona. n