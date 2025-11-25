Fátima Lemes: “El urbanismo es una pieza clave para enderezar el rumbo de Arona”

“Al comenzar esta andadura política tenía claro que en el Ayuntamiento de Arona había rumbo desde hacía unos diez años y había que enderezarlo, y el urbanismo era una pieza fundamental para lograrlo”. Así se expresó este martes la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes (PP), sobre la realidad de uno de los municipios canarios con mayor actividad turística.

Lemes fue la encargada de abrir el foro ‘Retos para el futuro urbanístico del Sur de Tenerife’, organizado por Prensa Ibérica y celebrado en el Hotel Villa Cortés. “Queda mucho por hacer”, admitió la regidora local, aunque también puso de relieve que en los dos años y medio que ha estado al frente del consistorio aronero “se notan las diferencias”. A ese respecto, destacó los proyectos de El Mojón o las viviendas previstas en Cho-Parque de la Reina.

Años de retrasos

“En Arona estamos ahora en un momento clave, poniendo en orden y al día años de retrasos”, indicó la alcaldesa. Precisamente, ese fue uno de los asuntos que tuvieron relevancia en la posterior mesa redonda en la que se sentaron el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna Francisco Villar; el concejal de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Arona, Javier Baute, y el jefe del Servicio de Disciplina y Gestión Urbanística del consistorio aronero, Damián Hernández.

Baute significó que una auditoría interna realizada meses atrás cifró en 448 las licencias de obra mayor que se encontraban pendientes. Según explicó, en la hoja de ruta municipal está seguir haciendo modificaciones menores al Plan General de Ordenación (PGO) y posteriormente tratar de sacar adelante un nuevo documento.

Vivienda y movilidad

Damián Hernández coincidió con Baute en situar la vivienda y la movilidad como los grandes restos del municipio. El funcionario armó un análisis en el que se detuvo en la “obsolescencia” del actual planeamiento aronero y en la vivienda vacacional como dos elementos centrales de la actual situación. Asimismo, atisbó un problema grave en la okupación.

“Estamos en una situación crítica. Hay que buscar soluciones, pero son paliativas. En la medida en que planteemos más infraestructuras favoreceremos más el desplazamiento”, expresó el jefe del Servicio de Disciplina y Gestión Urbanística en otra de sus intervenciones. También urgió la necesidad de más personal en el Servicio de Licencias y la posible colaboración con entidades como Gestur o Gesplan frente al colapso administrativo.

Medidas

Francisco Villar, por su parte, se refirió a las posibilidades que ofrecer el actual marco legal. “¿Vamos a parar la vida hasta que tengamos el mejor plan?”, reflexionó sobre las necesidades que se plantean en las ciudades de adoptar medidas con premura. Entre otros elementos, destacó la importancia, en materia a de vivienda, de incentivar al inversor privado, y también, en lo que a movilidad se refiere, mencionó la relevancia del cierre del anillo insular.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)