Los restos mortales de Bernardo Álvarez descansarán desde el jueves en la capilla de los santos canarios de La Catedral

El velatorio se instalará en la iglesia del Hospital de Dolores desde la tarde del miércoles y el entierro se oficiará el jueves, a las 15:00 horas, en La Catedral.

Bernardo Álvarez, obispo emérito de la Diócesis de Tenerife.

Bernardo Álvarez, obispo emérito de la Diócesis de Tenerife. / María Pisaca

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

La Diócesis Nivariense ha comunicado los actos fúnebres del obispo emérito Bernardo Álvarez Afonso, fallecido este martes. La capilla ardiente quedará instalada el miércoles 26 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, en la iglesia del Hospital de Dolores, en La Laguna, donde los fieles podrán despedir al prelado.

La misa exequial tendrá lugar al día siguiente, jueves 27, a las 15:00 horas, en la Catedral de La Laguna, principal templo de la diócesis. La comitiva partirá desde la iglesia de Los Dolores hacia la Catedral, donde don Bernardo será inhumado, una vez cumplidos los plazos establecidos por la normativa sanitaria para los enterramientos en templos.

Los restos mortales del prelado palmero recibirán sepultura en la capilla de los santos canarios, que se localiza entrando a la Catedral, a la izquierda. Recibe ese nombre porque junto a la imagen de la Virgen de Candelaria se encuentran las imágenes del santo Hermano Pedro y san José de Anchieta.

Noticias relacionadas y más

Además, la diócesis ha previsto dos Misas de salida en memoria del obispo: la primera se celebrará en la Catedral, el 4 de diciembre a las 19:00 horas; la segunda tendrá lugar más adelante en su pueblo natal, Breña Alta (La Palma), como homenaje final en la tierra donde nació.

La Laguna decreta dos días de luto oficial por la muerte del obispo emérito Bernardo Álvarez

Los restos mortales de Bernardo Álvarez descansarán desde el jueves en la capilla de los santos canarios de La Catedral

La ULL se tiñe de negro con cientos de mensajes en contra de la violencia machista

Fátima Lemes: “El urbanismo es una pieza clave para enderezar el rumbo de Arona”

Antonio Pérez Morales, vicario general y administrador de la Diócesis: "Estar al lado de Bernardo Álvarez durante tantos años fue un honor"

El obispo Eloy Santiago ensalza la figura de Bernardo Álvarez: “Más de medio siglo de un sacerdote canario, entusiasta de la evangelización"

El obispo de Tenerife destaca la entrega y cercanía del fallecido Bernardo Álvarez

