Los restos mortales de Bernardo Álvarez descansarán desde el jueves en la capilla de los santos canarios de La Catedral

La Diócesis Nivariense ha comunicado los actos fúnebres del obispo emérito Bernardo Álvarez Afonso, fallecido este martes. La capilla ardiente quedará instalada el miércoles 26 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, en la iglesia del Hospital de Dolores, en La Laguna, donde los fieles podrán despedir al prelado.

La misa exequial tendrá lugar al día siguiente, jueves 27, a las 15:00 horas, en la Catedral de La Laguna, principal templo de la diócesis. La comitiva partirá desde la iglesia de Los Dolores hacia la Catedral, donde don Bernardo será inhumado, una vez cumplidos los plazos establecidos por la normativa sanitaria para los enterramientos en templos.

Los restos mortales del prelado palmero recibirán sepultura en la capilla de los santos canarios, que se localiza entrando a la Catedral, a la izquierda. Recibe ese nombre porque junto a la imagen de la Virgen de Candelaria se encuentran las imágenes del santo Hermano Pedro y san José de Anchieta.

Además, la diócesis ha previsto dos Misas de salida en memoria del obispo: la primera se celebrará en la Catedral, el 4 de diciembre a las 19:00 horas; la segunda tendrá lugar más adelante en su pueblo natal, Breña Alta (La Palma), como homenaje final en la tierra donde nació.