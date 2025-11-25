Los restos mortales de Bernardo Álvarez descansarán desde el jueves en la capilla de los santos canarios de La Catedral
El velatorio se instalará en la iglesia del Hospital de Dolores desde la tarde del miércoles y el entierro se oficiará el jueves, a las 15:00 horas, en La Catedral.
La Diócesis Nivariense ha comunicado los actos fúnebres del obispo emérito Bernardo Álvarez Afonso, fallecido este martes. La capilla ardiente quedará instalada el miércoles 26 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, en la iglesia del Hospital de Dolores, en La Laguna, donde los fieles podrán despedir al prelado.
La misa exequial tendrá lugar al día siguiente, jueves 27, a las 15:00 horas, en la Catedral de La Laguna, principal templo de la diócesis. La comitiva partirá desde la iglesia de Los Dolores hacia la Catedral, donde don Bernardo será inhumado, una vez cumplidos los plazos establecidos por la normativa sanitaria para los enterramientos en templos.
Los restos mortales del prelado palmero recibirán sepultura en la capilla de los santos canarios, que se localiza entrando a la Catedral, a la izquierda. Recibe ese nombre porque junto a la imagen de la Virgen de Candelaria se encuentran las imágenes del santo Hermano Pedro y san José de Anchieta.
Además, la diócesis ha previsto dos Misas de salida en memoria del obispo: la primera se celebrará en la Catedral, el 4 de diciembre a las 19:00 horas; la segunda tendrá lugar más adelante en su pueblo natal, Breña Alta (La Palma), como homenaje final en la tierra donde nació.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: este sábado habrá vientos fuertes en las cumbres
- El médico de Tenerife investigado por estafa al SCS señala que hackearon su credencial
- Este es el restaurante más antiguo de Tenerife: abre cinco horas al día desde el siglo XIX
- A juicio por intentar estafar 125.000 euros a la empresa de su hijo en Tenerife
- La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: las temperaturas podrían superar los 30ºC este lunes
- La TF-5 de Tenerife queda a un paso del tráfico de la vía más saturada del país
- Puente de tres días en Tenerife este diciembre y uno más para los centros escolares
- Así puedes viajar a Asturias sin salir de Tenerife: este es el mejor cachopo de Canarias