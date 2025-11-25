Canarias se une en el último recuerdo a Bernardo Álvarez: Fernando Clavijo, Rosa Dávila, Luis Yeray Gutiérrez...

El obispo emérito de la Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez Afonso, ha fallecido este 25 de noviembre de 2025 a los 76 años de edad. Natural de la isla de La Palma, Bernardo dejó el cargo de obispo el pasado 16 de septiembre de 2024, cuando el papa Francisco aceptó su renuncia tras cumplir los 75 años.. Su estado de salud se agravó en los últimos días, perdiendo la vida en la compañía de su hermana, el actual obispo de Tenerife, Eloy Santiago, y otros responsables diocesanos.

Muchas son las personas e instituciones que han ido sumándose para dar un último recuerdo a una persona que ocupó un puesto destacado en la sociedad tanto de Tenerife como de todo el Archipiélago. No solo la comunidad católica ha tenido a bien dedicarle unas últimas palabras.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, lamentó la pérdida de un hombre al que tuvo "la oportunidad de conocer" y del que destacó "su entrega a los más vulnerables, su cercanía y su compromiso con nuestra tierra".

En la misma dirección se expresó la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que catalogó al obispo emérito Bernardo Álvarez de "una figura clave para la Diócesis Nivariense durante tantos años". Desde el municipio de San Cristóbal de La Laguna, donde tantos años pasó la figura católica, llegan las condolencias del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, que tilda al emérito de "lagunero de adopción", al igual que de todo el consistorio, que recuerda su llegada en septiembre de 2005.

El cariño de la comunidad cristiana por Bernardo Álvarez recorría toda Canarias. Desde el Cabildo de su isla natal, La Palma, o desde el de La Gomera, han mandado sus condolencias hacia la familia, los seres queridos y toda la comunidad católica tras el fallecimiento del que fuera responsable de la Diócesis Nivariense durante 19 años. "Fue un guía espiritual y un pastor cercano para nuestro pueblo. Su incansable labor deja una huella imborrable", destacan desde el ente palmero.

