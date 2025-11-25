'El Caballero 2000' exige más seguridad en el arrastre de las tablas de Icod de los Vinos

Es final de noviembre y abren las bodegas para probar el vino nuevo, huele a madera y el desenfreno inunda las calles de Icod de los Vinos con motivo del arrastre de las tablas de San Andrés. Una tradición popular para la que los miembros de 'El Caballero 2000', un gran tablón de tea que se lanza por la calle El Plano montada por ocho personas, exige más seguridad.

A través de sus redes sociales, la peña de la emblemática tabla propone nueve medidas de seguridad "ante la inactividad y falta de compromiso demostrado por el Ayuntamiento de Icod de los Vinos". Las nueve propuestas fueron presentadas antes y después de la celebración de esta fiesta hace dos años al gobierno en minoría de Alternativa Icodense, hoy ya en pacto con el PSOE.

Las nueve

La primera propuesta que plantea el grupo consiste en delimitar toda la calle con un tipo de vallado que no perjudique al que se tira ni al que mira. "La intervención consiste, de manera general, en la instalación de un petril de madera a una distancia aproximada de tres metros respecto a la acera, seguido de la colocación de una valla antipánico en la parte posterior. La valla debe mantenerse siempre en presencia de personal de Seguridad", explican.

Aforo limitado y prohibido cruzar

La segunda tiene que ver con la afluencia de público: "Aforo limitado para los espectadores" y un sistema de control de acceso rotatorio. Creen que permitir la entrada "simultánea" a una misma calle reduce de forma significativa "el espacio destinado al arrastre, afectando a la seguridad y al desarrollo adecuado de la tradición". Para ello, también piden que se prohíba el cruce de un lado a otro de las calles habilitadas para el arrastre. Una situación que se vive de manera continua en la vía El Plano. Aseguran que tal prohibición "es fundamental para evitar atropellos".

Responsabilidad civil

La peña 'El Caballero 2000' pide la implantación de un seguro colectivo, "un paso esencial, ya que este tipo de póliza puede ofrecer una cobertura adecuada para los participantes y asistentes". En este caso, proponen que la empresa aseguradora exija otras medidas de seguridad para los que se arrastran como el uso de rodilleras, cascos y coderas.

La ubicación de personal de seguridad en el inicio, final y a lo largo del recorrido de las tablas es otro planteamiento que formulan para prevenir aglomeraciones. Al respecto, se preguntan "cómo es posible que ante un atropello, accidente o incidente en las horas de arrastre no haya nadie para parar las tablas".

Priorizar la seguridad y no la visibilidad

La meta del arrastre de las tablas es una muralla de neumáticos. En el caso de la calle El Plano, la peña icodense propone reducir la cantidad y desplazar su ubicación hacia la calle San Agustín. Además, plantean que se impida la presencia del público tras las ruedas. Creen que en la actualidad "el Ayuntamiento de Icod de los Vinos prioriza la visibilidad de los espectadores por encima de la seguridad de los que nos arrastramos".

Más información

La comunicación de la tradición es otro factor sobre el que incide El Caballero 2000. El grupo quiere que se potencie la exposición de esta tradición y que, al tiempo, se incida en la seguridad con carteles informativos en las calles con contenido claro sobre normas de comportamiento, seguridad, zonas habilitadas y prohibidas o indicaciones para actuar en caso de emergencia. Además, quieren que habiliten puntos de información sobre la tradición, su origen, medidas de seguridad con "interacción dinámica entre los asistentes".

Desaparición del cristal

Por último, solicitan la prohibición del uso de cristal en cualquier evento próximo y durante las fechas del arrastre de las tablas. De manera simultánea, se desarrolla el descorche simbólico de la primera botella de vino del año y otros actos en los que el público bebe en copas de vidrio lo que es "un serio riesgo para la seguridad de los participantes".

Las propuestas de la peña icodense responde a "la creciente preocupación de numerosos ciudadanos que comparten el sentimiento de inseguridad y que han expresado su interés por conocer las medidas planteadas", se puede leer en sus redes sociales. En la publicación se analiza, en primer lugar, cuál es la realidad de la tradición icodense: palabras como atropellos, inseguridad, peligro y aglomeraciones son algunas de las que se pueden leer.

Añaden que cualquier incidente durante el arrastre de las tablas no conlleva el compromiso por parte de la Corporación municipal, en el ámbito de la responsabilidad civil. De ahí que una de sus propuestas sea la contratación de un seguro colectivo por parte del Ayuntamiento de la Ciudad del Drago. Exponen que "es importante señalar que la institución municipal juega un papel activo al cerrar calles, instalar luces y gomas, así como promocionar y publicitar la tradición".

Calles estrechas y empinadas

Argumentan que la situación de seguridad se agrava por las condiciones de las vías en las que se arrastran. "Las calles son propicias a una alta probabilidad de atropellos", ponen de ejemplo a la calle de El Plano, una de las principales para tirarse y que cuenta con un gran desnivel, acompañado de un salto prominente a la mitad. Las aglomeraciones durante el arrastre, sobre todo en el horario nocturno de la víspera de San Andrés (29 de noviembre), provocan situaciones inseguras tanto para los que se arrastran como el público. Añaden que existe "desinformación de los visitantes y falta de seguridad eficaz".

La postura del Ayuntamiento

Por su parte, el gobierno municipal de Icod de los Vinos señala que "como administración pública tiene la obligación de hacer caso a las medidas propuestas por el redactor del Plan de Seguridad y por la Policía Local y de divulgar una serie de recomendaciones propuestas por la Asociación de Pediatría", refiriéndose, en este último aspecto, al arrastre de niños en algunas calles del municipio. Además, reconoce que en su momento se sentaron con los miembros de esta peña para escuchar sus propuestas.