La Aemet avisa: los alisios vuelven a Tenerife, pero otra calima está en camino

La Aemet ha informado de que, tras un fin de semana marcado por la entrada de polvo en suspensión y un notable ascenso de las temperaturas, los alisios comienzan a recuperarse en Canarias y se mantendrán activos durante los próximos días. Este retorno del viento del nordeste permitirá una mejoría general del ambiente, con cielos más limpios y un descenso gradual de las temperaturas máximas.

Aunque 2025 apenas ha registrado episodios significativos de calima, los meteorólogos advierten de que esta estabilidad será temporal. Según las previsiones, a partir del fin de semana podría volver a registrarse una nueva entrada de polvo en altura, aunque de menor intensidad respecto a la vivida recientemente.

El polvo en suspensión se mantendría principalmente en capas medias y altas de la atmósfera, por lo que, en principio, no se espera una afectación tan acusada en la calidad del aire. Aun así, la Agencia Estatal de Meteorología recomienda estar atentos a las actualizaciones de los próximos días ante posibles cambios en la trayectoria de la intrusión sahariana.

Previsión meteorológica ampliada

Para este martes, los alisios soplarán con intensidad moderada, reforzándose en las vertientes expuestas y los canales entre islas. Se prevén intervalos nubosos en el norte, especialmente a primeras y últimas horas del día, y cielos despejados en el sur y zonas altas. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, situándose dentro de los valores habituales para esta época del año.

De cara al miércoles y jueves, continuará el régimen de vientos alisios, con ambiente fresco en las medianías y máximas que se moverán en torno a los 22–26 ºC, dependiendo de la isla y la orientación.

El alisio mueve a Canarias hacia un futuro sostenible / E. D.

Será a partir del viernes cuando el modelo atmosférico comience a mostrar señales de cambio: debilitamiento del alisio, aumento de la estabilidad y entrada progresiva de polvo procedente del continente africano. Si las previsiones se mantienen, el fin de semana podría presentarse más cálido y ligeramente brumoso, aunque sin los niveles de calima que han caracterizado episodios intensos de otros años.