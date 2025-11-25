La provincia de Santa Cruz de Tenerife se prepara para un 25N histórico con manifestaciones contra la violencia machista: estos son los actos que se organizarán en todas las islas

La provincia de Santa Cruz de Tenerife se prepara para un nuevo 25N histórico. Todas las islas tendrán manifestaciones y concentraciones con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El sindicato Comisiones Obreras, en colaboración con diversas asociaciones feministas, ya ha anunciado las actividades programadas.

Toda Canarias volverá a salir a la calle este 25 de noviembre para exigir el fin de la violencia machista. CCOO define este tipo de violencia como "la manifestación más extrema y cruel de la desigualdad entre mujeres y hombres", recordando que las cifras siguen siendo alarmantes tanto en el Archipiélago como en el conjunto del país.

Un 25N marcado por datos muy preocupantes

CCOO alerta de que en 2025, 36 mujeres han sido asesinadas en España manos de sus parejas o exparejas, dos de ellas en Canarias. Desde 2010, el Archipiélago registra 52 víctimas mortales, mientras que en todo el país, desde 2003, se superan las 1.300 mujeres asesinadas.

Por esta razón, el sindicato incide en la importancia de estos días para que ninguna mujer asesinada quede en el olvido.

Canarias registra más de 11.500 denuncias

Según los datos recogidos por CCOO, Canarias contabilizó 11.503 denuncias por violencia de género en 2024, con un total de 1.787 víctimas. Además, se ha producido un incremento del 200% en víctimas menores, que pasaron de 8 casos a 24 en solo un año.

En los últimos datos disponibles, correspondientes al segundo trimestre de 2025, muestran un ligero aumento del 2,7% en denuncias respecto al mismo periodo del año anterior, un fenómeno que CCOO pide analizar con profundidad.

Estas son las manifestaciones en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Las marchas del 25N en las principales ciudades del Archipiélago buscarán denunciar la persistencia de una violencia que no cesa y que, según el sindicato, "quiebra de forma intolerable la igualdad y la democracia".

Santa Cruz de Tenerife

En la capital, la concentración comenzará a las 19:00 horas en la Plaza Weyler, punto de partida de la movilización organizada por CCOO, el Foro contra la Violencia de Género de Tenerife y la Red Feminista de Gran Canaria. La manifestación recorrerá las calles Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás y San Francisco, finalizando en la Plaza de La Candelaria.

El lema que han usado los manifestantes es 'Por las que fueron, por las que estamos, por las que vendrán. No nos callaremos, no nos callarán'.

La Gomera

En esta isla, el Cabildo, junto a los ayuntamientos y las organizaciones feministas han organizado varias actividades que comenzarán a realizarse hoy lunes. Los actos centrales serán mañana por la tarde, con una batucada en la Plaza San Pedro y Vueltas a las 17:30 horas, en Valle Gran Rey. En este evento participarán la Asociación Musical Valle Gran Rey y la Asociación Musical Arena y Jable.

Más tarde, a las 19:00 horas, la Asociación Mujeres Gara hará un acto de reconocimiento a las víctimas en la Plaza de Las Américas, en San Sebastián.

La Palma

En Los Llanos de Aridane, CCOO ha informado de que se llevará a cabo una convocatoria en la Plaza Clara Campoamor (La Carilla).

El Hierro

El Cabildo de El Hierro conmemorará el 25N con varias actividades culturales y deportivas. En colaboración con el Instituto Canario de Igualdad (ICI), se representará la obra de teatro '500 pasos', mañana martes 25 de noviembre en el Centro Cultural Asabanos, en Villa de Valverde, con inicio a las 20:00 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.

También, el martes 25 de noviembre se celebrará una carrera solidaria organizada por el Club Atlético Princesa Teseida contra violencia de género. El pistoletazo de salida se dará a las 17:00 horas desde la Delegación de Gobierno en la Villa de Valverde.

Por último, el Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA) del Cabildo celebrará una jornada dirigida a las usuarias del servicio con charlas para abordar problemas sociales.