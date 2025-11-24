Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los sondeos de energía geotérmica en Tenerife comienzan en enero

Si la búsqueda tiene éxito, "el paradigma energético de Tenerife puede cambiar radicalmente"

Visita de una delegación canaria a Islandia

Visita de una delegación canaria a Islandia / El Día

Leticia Dorta Lemus

Leticia Dorta Lemus

El Cabildo de Tenerife comenzará en enero los sondeos geotérmicos para encontrar recursos energéticos de este tipo en el subsuelo de la Isla. El consejero de Innovación de la Corporación insular, Juan José Martínez, aseguró que se está preparando el terreno para hacer la búsqueda viable.

"Si los sondeos para encontrar fuentes geotérmicas tienen éxito, estaremos cambiando, de manera radical, el paradigma energético de Tenerife", dijo Martínez en la presentación de los presupuestos del área insular este lunes 24 de noviembre. Dentro de los casi 35 millones de euros que se contemplan para energías renovables en 2026, está la búsqueda de este recurso.

Todo son alabanzas para esta fuente energética: "Puede sustituir plenamente a la fósil. Es continua, no depende del tiempo atmosférico y dura 24 horas, siete días a la semana. Es la que menos espacio ocupa y la que nos daría muchas posibilidades de desarrollo en otros ámbitos de Tenerife", concluyó el consejero delegado.

