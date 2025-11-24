El puente de Teobaldo Power en Tacoronte estará operativo en dos años

Casi nueve meses después de que el puente de la calle Teobaldo Power se desplomara en Tacoronte, sale a licitación la redacción del proyecto para su reposición. Así lo anunció el consistorio a través de un comunicado. El 1 de abril se cerró al paso de vehículos y peatones tras un primer derrumbe, poco a poco, unos días más tarde. Todo apunta a que su uso no se restablecerá hasta 2028, según fuentes municipales.

El presupuesto es de más de 67.000 euros, incluyendo la dirección de obra y la coordinación de seguridad de la ejecución. El procedimiento de licitación está abierto hasta el próximo 9 de diciembre. El objetivo es recuperar la conexión viaria en el punto situado a la altura del barranco Granados.

Hasta 2028

El Gobierno local estima un plazo de cinco meses para la fase de redacción y dos años más para el desarrollo de la obra, "cuyo resultado deberá adaptarse al proyecto de bulevar previsto por el Plan General de Ordenación para la céntrica vía, integrándose así en la estrategia de modernización urbana que se contempla para esta zona", explicaron. No obstante, la alcaldesa de Tacoronte, Sandra Izquierdo, pidió paciencia, ya que "la materialización de estas obras requerirá de un esfuerzo inversor muy importante, por lo que necesitaremos la implicación directa del Cabildo y mucha paciencia, dado que los plazos que se barajan apuntan a que la reapertura de este tramo, muy a nuestro pesar, no será posible antes del año 2028".

El derrumbe de este puente supuso el cambio de sentido del tráfico en algunas vías y que los peatones tengan que atravesar un parque para llegar hasta el otro lado del barranco. Incluso, se habilitó un pequeño camino de piedras para cruzar estos jardines en condiciones.

Hace nueve meses

El pasado día 1 de abril operarios del Ayuntamiento de Tacoronte procedieron al cierre del paso de vehículos y peatones por el puente de la calle Teobaldo Power. La estructura aún se mantenía en pie, aunque se detectaron una serie de grietas de diverso tamaño en los laterales que anunciaban el posterior derrumbe. El precintado total del entorno se realizó con carácter de urgencia, a instancias del departamento municipal de Urbanismo y con el objetivo de garantizar la seguridad de conductores, vecinos y visitantes ante un posible colapso de las bases de la edificación.

Pocos días después, la inestabilidad que presentaba el puente y las fuertes lluvias de aquellos días provocaron su caída parcial, provocando daños en el servicio de agua potable y en el suministro eléctrico del entorno. Se procedió al refuerzo de todo el vallado perimetral de la zona y se activaron todos los mecanismos necesarios, junto al Cabildo de Tenerife y el Consejo Insular de Aguas, para la recuperación de este paso viario que permitía conectar dos de los enclaves patrimoniales más importantes de Tacoronte: la plaza del Cristo y el entorno parroquial de Santa Catalina.

Impacto negativo

El responsable de Urbanismo y Accesibilidad, Tarsis Morales, subrayó la importancia de recuperar "una de las conexiones viarias más importantes y transitadas del casco, con unos 400 metros cuadrados de superficie sobre el barranco y más de 1.200 metros cuadrados, que también deberán mejorarse a ambos lados de la nueva infraestructura". La desaparición del puente generó "cambios drásticos en el entorno afectado, con desvíos y pérdida de accesibilidad y un impacto negativo en la red comercial así como para el día a día de las personas residentes, además del incremento del tiempo de respuesta de servicios esenciales", añadió.

Una prioridad

Por su parte, Izquierdo recordó que la recuperación del puente sobre el barranco Granados "es uno de los proyectos prioritarios del gobierno local, por su ubicación estratégica en el casco histórico y porque su reconstrucción permitirá reactivar la normalidad en toda la zona, tanto para el paso de vehículos como para el tránsito de vecinos, visitantes y escolares de los centros próximos a este enclave".