El Ministerio desempolva la momia de Herques y la vuelve a exhibir en Madrid

La momia de Herques regresará a su vitrina en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) de Madrid. El 24 de febrero de este año, la pieza fue retirada de su exposición en el Museo Arqueológico Nacional a raíz de la nueva política museística impulsada por el Ministerio de Cultura, que prohíbe la exhibición de restos humanos "salvo que sea estrictamente necesario". Además, el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Cultura mantienen las negociaciones sobre el regreso a la momia a Canarias desde 2024.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, confirmó el lunes, 24 de noviembre, durante un desayuno informativo de Europa Press, que los Museos Estatales volverán a exhibir los casi 15.000 restos humanos custodiados, incluida la emblemática momia guanche, siguiendo las recomendaciones internacionales de la Carta de compromiso sobre el tratamiento ético de restos humanos.. «Se pueden exhibir, pero hay que hacerlo con criterios de respeto y dignidad que no se estaban cumpliendo», señaló.

Según la carta, podrán exponerse, con carácter excepcional, los restos humanos que "resulten imprescindibles para transmitir el conocimiento que se pretende mostrar, siempre que no exista otra alternativa en el discurso expositivo y estén correctamente documentados y contextualizados, conociéndose su procedencia e historia particular. En tales casos, se mostrarán con respeto, cuidado y dignidad, evitando cualquier disociación de restos".

Réplica de la momia de Herques / Andrés Gutiérrez / t

La vuelta a casa de la momia de Herques es una demanda histórica que siempre ha recibido una respuesta negativa por parte del Estado. En los últimos 49 años han existido iniciativas del Cabildo de Tenerife, del Parlamento de Canarias, del Senado e, incluso, del Congreso de los Diputados, que aprobó en 2010 una proposición no de ley a su devolución y retorno nunca llegó a ejecutarse. Pero la nueva política museística y la retirada de febrero han abierto un escenario inédito que muchos consideran un punto de inflexión en el debate.

Decisión formal

Desde la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias esperan una decisión formal por parte del Ministerio. La retirada de la momia se justificó en la Carta de compromiso para el tratamiento de restos humanos, un documento elaborado por el departamento de Ernest Urtasun y de obligado cumplimiento en los 16 museos estatales. Estas directrices siguen los criterios del Código Deontológico del Consejo Internacional de Museos y buscan garantizar la dignidad y el trato ético de las piezas de origen humano.

El ministro evitó concretar si la momia guanche, una de las piezas más relevantes del Museo Arqueológico Nacional, será trasladada a Canarias o si permanecerá en Madrid, pese a conocer la petición del Ejecutivo regional. Cultura ya había aclarado en febrero que la mayoría de restos humanos permanecen almacenados y no expuestos.

Urtasun enmarcó estos cambios en el proceso de "descolonización" y actualización de museografías en museos como el Museo de América o el Museo Nacional de Antropología, defendiendo que se busca llevar estas instituciones "al siglo XXI", con narrativas más críticas, respetuosas y contemporáneas.

La momia mejor conservada

La momia de Herques es considerada una de las más emblemáticas y mejor conservadas de las encontradas en las Islas Canarias. Perteneciente a la cultura prehispánica de los guanches, su hallazgo se sitúa en 1763 o 1764, cuando un grupo de exploradores accedió a una cueva del Barranco de Herques, en la costa suroriental de Tenerife, donde localizaron varios restos momificados.

De todas las descubiertas, esta es la que presenta un estado de conservación más completo. Desde 2015 era la pieza central de la Sala Canaria del Museo Arqueológico Nacional (MAN). Su llegada a Madrid se remonta a 1964, cuando fue seleccionada como obsequio para el rey Carlos III después de que sus descubridores repartieran las momias halladas en Herques entre diferentes sociedades científicas internacionales, siguiendo la costumbre de la época.

Tras un largo periplo institucional, la momia recaló en el Museo Nacional de Antropología en la década de 1970, momento en que se produjo la primera reclamación formal de Canarias para su devolución. Cuatro momias regresaron a Tenerife, pero la de Herques permaneció en Madrid. En 2015 fue finalmente trasladada al Museo Arqueológico Nacional, donde continúa a la espera de una resolución definitiva.