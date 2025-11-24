Malas noticias para los trabajadores de Tenerife: perderán casi 100 euros mensuales de su nómina en 2026 por culpa de la Seguridad Social
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional volverá a aplicarse en el salario de todos los empleados el próximo año
A partir de 2026, los trabajadores experimentarán una reducción de 95 euros mensuales en sus salarios debido a la implementación de una nueva cotización obligatoria a la Seguridad Social. Este ajuste comenzará a reflejarse en las nóminas de muchos empleados, por lo que resulta fundamental entender las razones detrás de esta medida.
Según explican los economistas, El ajuste de las pensiones elevará la cotización por trabajador y reducirá el salario neto anual. Todos los empleados sufrirán esta bajada, en mayor o menor medida.
Así se aplica el Mecanismo de Equidad Intergeneracional
El Gobierno ya ha anunciado la modificación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Esto es un recargo aplicado a las cotizaciones sociales destinado a reforzar el fondo de las pensiones. Este ajuste busca afrontar la jubilación de la generación del baby boom, y afectará tanto a asalariados como autónomos, a partir del 1 de enero de 2026.
Pese a la alarma social, solo el 8% de los trabajadores españoles sufrirán la reducción máxima de 95 euros al año, mientras que el resto experimentará ajustes más moderados.
Así funciona el MEI
El MEI es un recargo a las cotizaciones que se reparte entre la empresa y el trabajador. Los empleadores pagan el 90% del mecanismo, mientras que los empleados asumen el resto. Su objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. La última reforma incrementa progresivamente este recargo:
- En 2024 y 2025: 0,7% de cotización adicional
- En 2026: subirá de forma gradual hasta el 1,2%
Este aumento se aplica sobre la base de cotización, lo que supone que cuanto mayor sea el salario, mayor será la cuantía del descuento.
- Salarios de 63.000 euros o más: hasta −95 euros anuales
- Salarios de 30.000 a 40.000 euros: entre −40 y −60 euros al año
- Salario mínimo o sueldos bajos: alrededor de −20 a −25 euros anuales
El Gobierno y los sindicatos defienden que el refuerzo del MEI es imprescindible para garantizar las pensiones del futuro, mientras que economistas y los empresarios alertan del incremento del coste laboral y de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
