Un estudio cambia la historia agrícola de Canarias tras identificar semillas de hace 2.000 años

En un hallazgo arqueológico publicado por National Geographic, científicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de Linköping (Suecia) han analizado pequeñas semillas de lenteja encontradas en silos excavados en la roca volcánica de Gran Canaria. Gracias a los avances en genética, los investigadores lograron extraer ADN de estas semillas milenarias y revelar su origen histórico.

El estudio, el primero de estas características en el Archipiélago, concluye que las lentejas que se cultivan y consumen actualmente en Canarias descienden directamente de las variedades introducidas por los primeros colonizadores bereberes en el siglo III d.C. Jenny Hagenblad, genetista sueca líder del proyecto, señala que pese al drástico descenso de la población autóctona con la llegada europea, los nuevos pobladores adoptaron y continuaron cultivando los cultivos indígenas.

Los hallazgos también destacan el papel de las mujeres indígenas en la continuidad agrícola. Se cree que su conocimiento sobre qué sembrar y cómo gestionar los cultivos fue clave para la preservación de estas variedades hasta la llegada de los europeos en el siglo XIV.

Lentejas que se usaron durante el estudio / ULPGC

¿Dónde se hallaron las semillas?

Las semillas analizadas se encontraron en silos subterráneos tallados en roca volcánica, diseñados por los antiguos canarios para conservar granos y legumbres durante largos periodos. Esta técnica permitió que algunas semillas permanecieran en condiciones óptimas para el análisis genético siglos después, revelando información clave sobre la agricultura histórica del Archipiélago.

Los investigadores constataron además que las lentejas actuales presentan diversidad genética entre islas, lo que sugiere que el Archipiélago mantiene una riqueza agrícola significativa. Según Jonathan Santana, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, esta variabilidad podría ser crucial para desarrollar cultivos más resilientes frente al cambio climático.

El proyecto, financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) y el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, utilizó análisis genómicos en la Infraestructura Académica Nacional de Supercomputación de Suecia. Los científicos destacan que este hallazgo no solo confirma la importancia histórica de la agricultura canaria, sino que también abre nuevas oportunidades para estudios sobre adaptación y conservación de cultivos en entornos insulares.