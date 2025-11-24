España volverá a exhibir restos humanos y deja en el aire el futuro de la momia guanche

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha confirmado que los Museos Estatales volverán a exhibir restos humanos, incluida la emblemática momia guanche, una de las piezas más sensibles del patrimonio canario, aunque bajo estrictos criterios éticos y de dignidad. Sin embargo, evitó anunciar decisión alguna sobre la petición formal del Gobierno de Canarias para que este ejemplar, actualmente en Madrid, regrese al Archipiélago.

Urtasun explicó que la reexposición de los casi 15.000 restos humanos custodiados por los museos de su departamento se hará siguiendo las recomendaciones internacionales de la Carta de compromiso sobre el tratamiento ético de restos humanos. “Se pueden exhibir restos humanos, pero hay que hacerlo con criterios de respeto y dignidad que antes no se estaban cumpliendo”, señaló durante un desayuno informativo de Europa Press.

El ministro evitó concretar si la momia guanche, una de las piezas más relevantes del Museo Arqueológico Nacional, será trasladada a Canarias o si permanecerá en Madrid, pese a conocer la petición del Ejecutivo regional. Cultura ya había aclarado en febrero que la mayoría de restos humanos permanecen almacenados y no expuestos.

Una réplica de la momia de Erques expuesta en el Museo de Ciencias Naturales (MUNA) en Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Urtasun enmarcó estos cambios en el proceso de “descolonización” y actualización de museografías en museos como el Museo de América o el Museo Nacional de Antropología, defendiendo que se busca llevar estas instituciones “al siglo XXI”, con narrativas más críticas, respetuosas y contemporáneas.

El titular de Cultura también celebró las recientes palabras del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien reconoció “dolor e injusticia hacia los pueblos originarios”, algo que, según Urtasun, facilita un clima de cooperación cultural con países como México y abre “el camino del reencuentro”.