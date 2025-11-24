Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bono Social Eléctrico en Tenerife: qué es, cómo solicitarlo y cuáles son sus requisitos

Estas son las claves para que los canarios puedan aprovecharse de esta ayuda económica

Bono Social Eléctrico Tenerife

Bono Social Eléctrico Tenerife / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Helena Ros

Helena Ros

El Bono Social Eléctrico sigue siendo una de las ayudas más importantes para miles de hogares canarios. Se trata de un descuento aplicado directamente a la factura de la luz, regulado por el Gobierno y dirigido a proteger a consumidores vulnerable según la normativa vigente del Real Decreto 897/2017.

Esta ayuda económica puede solicitarla cualquier persona que cumpla con los requisitos, siempre que el suministro corresponda a su vivienda habitual, el titular sea una persona física y la potencia contratada no supere los 10 kW.

Requisitos para poder solicitarlo

Consumidor vulnerable (descuento del 25%)

Pueden solicitarlo quienes cumplan alguno de los siguientes criterios:

Por nivel de renta anual:

  • Hasta 1,5 veces el IPREM (11.279,39 €/año): si no pertenece a una unidad familiar o no hay menores.
  • Hasta 2 veces el IPREM (15.039,19 €/año): si hay un menor en la unidad familiar.
  • Hasta 2,5 veces el IPREM (18.798,98 €/año): si hay dos menores en la unidad familiar.

Los límites aumentan en 0,5 IPREM adicionales cuando algún miembro de la unidad familiar padece discapacidad mayor o igual al 33%, sea víctima de violencia de género o sea víctima de terrorismo.

Otros criterios:

  • Los pensionistas que reciban la pensión mínima por jubilación o invalidez permanente.
  • Todas las familias numerosas, independientemente de la renta.

Consumidor vulnerable severo (descuento del 40%)

Engloba a quienes, además de cumplir los requisitos anteriores, tengan:

  • Ingresos inferiores al 50% de los límites establecidos por vulnerables.
  • Pensionistas que reciban la pensión mínima y cuya renta no supere 1 IPREM.
  • Familias numerosas con renta inferior a 2 IPREM.

Clientes en riesgo de exclusión social

En este grupo se incluyen las personas consideradas vulnerables severas y que, además están siendo atendidas por los servicios sociales, los cuales financian al menos el 50% del importe de la factura.

En estos casos, la compañía no podrá cortar la luz aunque exista impago.

Luz

Luz / ENDESA

Documentación necesaria

Para solicitar el Bono Social es obligatorio presentar:

  • Modelo de solicitud cumplimentado.
  • NIF o NIE del titular y de todos los miembros de la unidad familiar
  • Certificado de empadronamiento
  • Libro de familia o certificados del Registro Civil.

Además, dependiendo el caso:

  • Copia del título de familia numerosa en vigor
  • Certificado de la Seguridad Social
  • Acreditación de discapacidad ≥ 33%, víctima de violencia de género o víctima del terrorismo, emitida por servicios sociales.

¿Cuándo se aplica el bono y cuánto dura?

El Bono Social empezará a aplicarse en la primera factura emitida 15 días hábiles después de entregar toda la documentación. Si el plazo no se cumple, el descuento se verá reflejado en la siguiente factura.

La ayuda tiene una duración de dos años, salvo en el caso de familias numerosas, que se mantiene mientras el título esté vigente.

Una vez termine el periodo, el usuario deberá renovar la solicitud y aportar de nuevo toda la documentación para verificar que mantiene los requisitos.

