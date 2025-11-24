La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: las temperaturas podrían superar los 30ºC este lunes

La previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este lunes, 24 de noviembre, viene marcada por un claro aumento de las temperaturas. De hecho, se espera que puedan superar los 30º C en algunos puntos de Tenerife, así como del resto del archipiélago.

Además, permanecerá vigente el aviso amarillo por concentraciones altas de polvo en superficie en las islas más orientales y, durante la primera mitad del día, en Gran Canaria y Tenerife.

En cuanto a la previsión general, se esperan intervalos nubosos de nubes medias y altas, con baja probabilidad de alguna lluvia débil, ocasional y dispersa, especialmente en altas cumbres de Tenerife.

Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso. Máximas en ligero ascenso, siendo más significativo en las islas más occidentales donde podrá ser moderado en zonas de interior.

Viento moderado de componente este, con predominio del sureste en las islas más orientales y medianías y cumbres de las restantes, disminuyendo a flojo al final de la mañana.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por la agencia EFE:

TENERIFE

Intervalos de nubes medias y altas, con baja probabilidad de alguna lluvia débil, ocasional y dispersa, que será probable en altas cumbres. Aviso amarillo por calima con concentraciones altas de polvo en niveles bajos, especialmente en vertientes sur y este y durante la madrugada y la mañana. La calima continuará durante el resto del día, aunque con concentraciones algo menores, disminuyendo especialmente a partir del final de la tarde. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso. Máximas en ligero ascenso, principalmente en la vertiente norte. No se descarta que puedan superarse locamente los 30 ºC en costas y zonas bajas, especialmente orientadas al sur y oeste. Viento moderado de componente este, con predominio del sureste en medianías y zonas altas, disminuyendo a flojo durante la mañana. Brisas en costas norte. En cumbres centrales, viento flojo a moderado de componente sur, con intervalos de fuerte al principio.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 20 26

LA GOMERA

Intervalos de nubes medias y altas, con baja probabilidad de alguna lluvia débil, ocasional y dispersa. Calima, con probabilidad de tener concentraciones altas de polvo en superficie, principalmente en vertientes sur y este y durante la madrugada y la mañana. La calima tenderá a disminuir, principalmente a últimas horas. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso. Máximas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado de componente este, con predominio del sureste, en especial en medianías y cumbres, disminuyendo a flojo durante la mañana.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 22 27

LA PALMA

Intervalos de nubes medias y altas, con baja probabilidad de alguna lluvia débil, ocasional y dispersa. Calima, con probabilidad de tener concentraciones altas de polvo en superficie, principalmente en la vertiente este y durante la madrugada y la mañana. La calima tenderá a disminuir, principalmente a últimas horas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento entre flojo y moderado de componente este, con predominio del sureste en medianías y cumbres. Brisas al oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 19 26

Jornada de calor en Tenerife, archivo. / María Pisaca

EL HIERRO

Intervalos de nubes medias y altas, con baja probabilidad de alguna lluvia débil, ocasional y dispersa. Calima, con probabilidad de tener concentraciones altas de polvo en superficie, principalmente en las vertiente este y sur y durante la madrugada y la mañana. La calima tenderá a disminuir, principalmente a últimas horas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento moderado de componente este, con predominio del sureste en medianías y cumbres, disminuyendo a flojo durante la mañana.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 20