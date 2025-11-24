El 12,5% del presupuesto del Cabildo de Tenerife se destinará a I+D+i en 2026

Hasta hace dos años, el área de Innovación del Cabildo de Tenerife era un apartado más del gobierno insular. Ahora, es una consejería en sí misma, con un presupuesto que ronda el 12,5% del total de la institución destinado a I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) en 2026. Otro dato es que la cuantía para este área aumentó un 25% desde el inicio del mandato en 2023.

La Corporación insular presentó, por primera vez, las cuentas de Innovación que llegan a 140 millones de euros. Fue este lunes 24 de noviembre en la última sede del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife inaugurada en noviembre de 2024, en Cuevas Blancas (Santa María del Mar).

Según el Cabildo de Tenerife, el 70% del empleo creado en Canarias en el sector de I+D+i se desarrolla en Tenerife. Una cifra que se traduce en más de 2.200 puestos de trabajo y que también se refleja en el número de empresas instaladas en el Parque Científico y Tecnológico en los dos últimos años: en 2023, existían 23 empresas y, en 2025, hay 63 iniciativas empresariales instaladas en las tres sedes de la empresa pública insular.