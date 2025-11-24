Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 12,5% del presupuesto del Cabildo de Tenerife se destinará a I+D+i en 2026

La Corporación insular presenta, por primera vez, las cuentas de Innovación que llegan a 140 millones de euros

Visita a una de las empresas de investigación alojada en el edificio de INtech de Cuevas Blancas

Visita a una de las empresas de investigación alojada en el edificio de INtech de Cuevas Blancas / Arturo Jiménez

Leticia Dorta Lemus

Leticia Dorta Lemus

Santa Cruz de Tenerife

Hasta hace dos años, el área de Innovación del Cabildo de Tenerife era un apartado más del gobierno insular. Ahora, es una consejería en sí misma, con un presupuesto que ronda el 12,5% del total de la institución destinado a I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) en 2026. Otro dato es que la cuantía para este área aumentó un 25% desde el inicio del mandato en 2023.

La Corporación insular presentó, por primera vez, las cuentas de Innovación que llegan a 140 millones de euros. Fue este lunes 24 de noviembre en la última sede del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife inaugurada en noviembre de 2024, en Cuevas Blancas (Santa María del Mar).

Según el Cabildo de Tenerife, el 70% del empleo creado en Canarias en el sector de I+D+i se desarrolla en Tenerife. Una cifra que se traduce en más de 2.200 puestos de trabajo y que también se refleja en el número de empresas instaladas en el Parque Científico y Tecnológico en los dos últimos años: en 2023, existían 23 empresas y, en 2025, hay 63 iniciativas empresariales instaladas en las tres sedes de la empresa pública insular.

Malas noticias para los trabajadores de Tenerife: perderán casi 100 euros mensuales de su nómina en 2026 por culpa de la Seguridad Social

Un estudio cambia la historia agrícola de Canarias tras identificar semillas de hace 2.000 años

Bono Social Eléctrico en Tenerife: qué es, cómo solicitarlo y cuáles son sus requisitos

El 12,5% del presupuesto del Cabildo de Tenerife se destinará a I+D+i en 2026

25N en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: estas son las manifestaciones y concentraciones que se han convocado por el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

España volverá a exhibir restos humanos y deja en el aire el futuro de la momia guanche

Un juzgado de Tenerife ‘facilita’ a un agresor la localización de una víctima

La Policía Local de Icod acude a la justicia para exigir prácticas de tiro y ropa
