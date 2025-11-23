La Laguna
La salud del obispo emérito de Tenerife es estable dentro de la gravedad
Los feligreses han rezado una oración este domingo en las iglesias de la Diócesis por su mejoría física
D. N.
El estado de salud del obispo emérito de Tenerife, Bernardo Álvarez, continúa siendo grave, aunque el pronóstico de las últimas 24 horas es estable.
Este domingo, en las iglesias de la diócesis Nivariense se pidió a los feligreses una oración por su mejoría física. No hubo comunicado oficial sobre su evolución y la última referencia de este tipo data de la mañana del sábado, cuando la diócesis de Tenerife informó a través de las redes sociales que «con el fin de darles información actualizada del estado de salud de nuestro querido obispo emérito, siento informar que las noticias no son tan buenas como quisiéramos: sigue ingresado, han aparecido complicaciones serias... por lo que su estado es delicado», se podía leer en una breve nota en la que no se hacía referencia a unos supuestos problemas respiratorios detectados ya en las últimas horas del pasado viernes que han agravado su situación.
Las insuficiencias respiratorias, unido a la grave enfermedad que sufre el religioso palmero, han generado un cuadro de salud muy complicado en las últimas 48 horas.
Bernardo Álvarez (Breña Alta, 1949) se convirtió en el segundo obispo canario, entre los años 2005 y 2024, que estuvo al frente de la diócesis de Tenerife después del ciclo que completó monseñor Domingo Pérez Cáceres (1947-1961). En junio de 2924 presentó su renuncia al papa Francisco por motivos de salud.
- La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: este sábado habrá vientos fuertes en las cumbres
- El médico de Tenerife investigado por estafa al SCS señala que hackearon su credencial
- La Policía indaga el acoso a testigos en redes por el crimen de la banda de Añaza
- A juicio por intentar estafar 125.000 euros a la empresa de su hijo en Tenerife
- Aviso a los conductores tinerfeños: echa el freno si pasas por esta vía, tiene el radar que más multa en la isla
- La Guardia Civil avisa a los conductores de Tenerife sobre cómo actuar ante la llegada de la borrasca Claudia
- Canarias se libra del frío polar que se acerca a España aunque la Aemet avisa de que le esperan fuertes lluvias
- Los dos acusados de un asesinato en Arona se echan las culpas del crimen