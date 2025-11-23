Así puedes viajar a Asturias sin salir de Tenerife: este es el mejor cachopo de Canarias

El cachopo es uno de los platos con origen en Asturias, es un de los más típicos de su cocina. Con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los manjares más demandados por quienes viajan a la comunidad autónoma.

La receta original del cachopo combina jamón serrano y un buen queso para fundir como puede ser el cabrales. Sin embargo, muchos restaurantes apuestan por las versiones más innovadoras, que transforman este clásico en una elaboración exclusiva y diferente al incorporar nuevos ingredientes a la ternera

El mejor cachopo de Canarias está en Arafo

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos no han dudado en probar el mejor cachopo de Canarias y afirmar que les transporta directamente a Asturias. Pero no fue lo único que les enamoró del local.

Fogón Cho Edu es un restaurante asturiano en Tenerife, abierto desde 2013 y con Eduardo Espasande, natural de Gijón, al frente. El establecimiento se encuentra en el municipio de Arafo, cerca del cruce de la autopista del Sur, a su paso por el polígono de Güímar.

"Para estar en Asturias lo único que nos falta es la pradera y las vacas ahí fuera", asegura la creadora de contenido.

El restaurante abre todos los días de 13:00 a 17:00 horas, excepto los martes, que permanece cerrado por descanso del personal.

Otros platos típicos de Asturias

El menú de Fogón Cho Edu invita a descubrir los platos más representativos de la cocina asturiana.

Entre los entrantes destacan las croquetas de jamón ibérico y queso cabrales, elaboradas artesanalmente y con un punto de cremosidad e intensidad único. También el picadillo asturiano, preparado con chorizo, papas y huevos fritos, y un toque justo de picante que despierta el apetito.

Como no podía faltar, el cachopo se acompaña con la tradicional fabada asturiana, un potaje de alubias con chorizo, morcilla y cerdo, perfecto para completar la experiencia.

Para finalizar una buena comida, el clásico arroz con leche es el postre perfecto, si se sirve ligeramente caliente, cambia por completo la percepción del cliente.

El picadillo, uno de los auténticos platos asturianos / Instagram

Reconocido como el mejor cachopo de Canarias

En 2022, el restaurante Fogón Cho Edu se alzó con el premio Mejor Cachopo de Canarias en el concurso nacional celebrado en Oviedo, un certamen que reunió a 141 restaurantes de toda España y parte del mundo.

Organizado por la Guía del Cachopo, el establecimiento canario fue reconocido como vencedor en la categoría autonómica y finalista en la modalidad carne, consolidándose como un referente del sabor asturiano en el Archipiélago