La gasolina más barata de este domingo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, domingo 23 de noviembre, son los siguientes.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación OCÉANO de San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 0,915€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,915€ el litro en la estación de servicio PLENERGY de San Miguel de Abona, CALLE MENCEY ADJONA, S/N, en la isla de Tenerife.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la TGAS-TU TRÉBOL de la isla de Tenerife, en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, con un precio de 1,100€ el litro de Gasolina 98.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a San Miguel de Abona, en la isla de Tenerife, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, donde la gasolinera OCÉANO tiene la Gasolina 95 a 0,915€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación PLENERGY de San Miguel de Abona, CALLE MENCEY ADJONA, S/N en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 0,915€.

La gasolina más barata de este domingo en Tenerife

Tenerife tiene hoy, domingo 23 de noviembre, la Gasolina 95 más barata en San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, en la estación de servicio OCÉANO a 0,915€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en San Miguel de Abona, PLENERGY, en CALLE MENCEY ADJONA, S/N, donde el litro está a 0,915€.

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio OCÉANO de San Miguel de Abona en Avenida Lucio Diaz Flores Feo tiene un precio de 0,915€ el litro.

La estación de TGAS-TU TRÉBOL en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,100€ el litro. Otra opción está en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, en la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,100€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en La Palma

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Fuencaliente de la Palma, en la estación de servicio PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,343€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Avenida los Indianos de Santa Cruz de la Palma a 1,349€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,167€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 en Fuencaliente de la Palma a 1,245€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,159€ el litro, seguida por la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 del municipio de Fuencaliente de la Palma a 1,235€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en El Hierro

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,392€ el litro.

El Hierro tiene hoy, domingo 23 de noviembre, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,361€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,399€.

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,519€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,519€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en La Gomera

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta Alajeró, Carretera TF-713 km 38, a la gasolinera OCÉANO PLAYA SANTIAGO, donde el litro está a 1,449€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la DISA MUELLE GOMERA, que está a 1,489€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy domingo 23 de noviembre, está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO, donde está a 1,399€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, a 1,429€ el litro en la estación DISA MUELLE GOMERA.

El gasoil más barato lo encontraremos en Alajeró, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, donde el diésel está a 1,319€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,369€ el litro en DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3.

La gasolina más barata de este domingo en Santa Cruz de Tenerife

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 0,985€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL que ofrece el gasoil a 0,999€ el litro en Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,100€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,110€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo.

La Gasolina 95 más barata de hoy, domingo 23 de noviembre, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo a 0,985€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en San Cristóbal de La Laguna

La estación OCÉANO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en Carretera TF-111 km 8 ofrece hoy, domingo 23 de noviembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PCAN, que ofrece el mismo carburante a 0,978€ el litro en Avenida Los Menceyes, 223.

La estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 ofrece el gasoil a 0,978€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 0,978€ el litro en la estación PCAN en Avenida Los Menceyes, 223.

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación OCÉANO, en Carretera TF-111 km 8, donde encontrarás a 1,108€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera PCAN también ofrece la Gasolina 98 a 1,108€ el litro en Avenida Los Menceyes, 223.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [23/11/2025 8:13:57]