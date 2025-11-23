Fran Perea actuará en uno de los mercadillos navideños más populares de Tenerife

El próximo 13 de diciembre abrirá sus puertas en Santa Cruz de Tenerife Gastro Navidad Market Fest, un espacio que aúna música, gastronomía y actividades para toda la familia.

El programa musical promete contar con una variada oferta para todos los gustos, como queda demostrado con las primeras confirmaciones, a los que se une el músico y actor español Fran Perea, quien llegará a la capital chicharrera para hacer disfrutar al público con sus grandes éxitos en un marco incomparable y con espíritu navideño.

De esta manera, el cartel está compuesto, en estos momentos, por el cubano Leoni Torres (13 de diciembre), la banda Despistaos (20 de diciembre) y Fran Perea (27 de diciembre).

Mercadillo navideño

El Gastro Navidad Market Fest transformará este año, como en ocasiones anteriores, la Plaza de España en un punto de encuentro navideño que integra gastronomía local, cultura, música y actividades para todas las edades. El evento busca dinamizar el comercio local, impulsar el tejido económico de la capital y ofrecer una experiencia diferenciada por estas fiestas.

Además de la música en directo, habrá espacios gastronómicos con productores y restauradores canarios, propuestas culturales y actividades orientadas al ocio familiar. Conoce toda la programación en este enlace.