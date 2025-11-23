Elvira Olmo: «Tengo una buena pensión y la quiero para los demás»

Elvira Olmo nació en Madrid pero se siente “profundamente tinerfeña”, después de 42 años en la Isla. Es el rostro más visible de la lucha por unas pensiones justas.

¿Cómo y donde desarrolló su trayectoria laboral?

Trabajé en varios sitios, incluso en un medio de comunicación, La Gaceta de Canarias, pero no como periodista, sino en contabilidad. Soy contable colegiada, de las pocas personas con esa titulación en España y a nivel de Europa. Luego estuve también en una empresa con 150 personas a mi cargo y al final entré en una firma internacional como manager.

¿Era tan reivindicativa como ahora cuando trabajaba?

Sí, mucho. Incluso tuve enfrentamientos con algún gerente por defender a los empleados y, en consecuencia, problemas. Llegué a denunciar situaciones a la dirección de Madrid y lo mandaron a otro sitio. Esas personas tuvieron luego una buena indemnización económica. Siempre he apoyado a las personas que peor lo estaban pasando. Todavía trabajando venía a apoyar la lucha por las pensiones dignas y, por supuesto, en defensa de las mujeres.

¿Cuándo se jubiló y cómo se vincula a esta lucha por unas pensiones dignas?

Me jubilé con 65 años y tengo 74, hace ya nueve, en 2016. Todavía trabajando, ya seguía un el movimiento ese y cuando me retiré, lógicamente empecé a participar más. Me influyó mucho el compañero, ya fallecido, Luis Serichol, una persona maravillosa que era todo un líder.

Usted tomó el testigo.

Yo me considero más que nada una reportera que llevó las páginas en redes sociales de lo que fue primero plataforma y ahora asociación. Hago también las fotografías y tengo 28.000 seguidores que no está mal. Luis me implicó en esto y aquí estamos.

«Fui la única mujer en cubrir completos los 740 kilómetros de la Marcha por las Pensiones entre Rota y Madrid»

Tuvo un papel muy activo en la Marcha Nacional por las pensiones en 2019.

Me dijeron que como estaba todo el día caminando y haciendo carreras era la persona ideal para ir de Rota a Madrid. Cuando me enteré dije para allá que me voy. Fui la única tinerfeña, canaria y mujer que llegó hasta el final e hizo la ruta completa sin descansar ni un solo día junto a otros cuatro compañeros hombres. En total caminé 740 kilómetros.

¿Lleva una vida activa tras la jubilación?

Sí, estoy sudando ahora porque vengo desde la piscina hasta la calle Castillo. Camino muchísimo porque no tengo coche y siempre vengo en guagua desde mi casa en Acorán, en el Suroeste de Santa Cruz. Además he hecho siempre carreras, medias maratones y demás. También durante el covid usé la escalera de mi casa como herramienta de ejercicios. Me empeñé en subir y bajar el equivalente a la altura del Teide (3.715 metros). Y lo hice con 500 subidas diarias.

¿Participó en la reciente media maratón de Santa Cruz?

Aquí ya me niego a participar (saca su vena más reivindicativa) porque me parece un abuso cobrarle a corredor entre 30, si te apuntas pronto, y 42 euros. Para que luego no te den ni un plátano. Me parece una tomadura de pelo. Sí me apunté otra vez a la del cáncer de mama, la Carrera por la Vida, en Arona. Ya llevo muchos años, me voy en transporte público, corro y vuelta a Santa Cruz.

¿Cómo se definiría?

Creo que hay que luchar y participar colectivamente. No se puede quedar uno en casa sentado viendo la televisión. Por ejemplo, en nuestra Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias. Creo que tenemos el don, para mí es un don, de apoyar todas las causas que consideramos justas. Nos da igual el tema, no somos políticos, aquí cada uno es lo que quiere ser o lo que desea pensar. Ahí no nos metemos.

Ya son once años de ‘lunes al sol’. ¿La lucha sigue viva?

Sí, claro que sí. Somos los más veteranos del país con el colectivo de Cataluña. Conseguimos hace dos años el compromiso de la Consejería de Bienestar Social y el mes pasado lo ratificó la consejera, Candelaria Delgado, para que en diciembre dieran 250 euros a todas esas personas que están con la pensión no contributiva en torno a los 400. Queremos acercarlas al menos al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Le dije a la consejera que vamos a seguir erre que erre. Ya registramos un montón de firmas para que el Gobierno de Canarias complemente esa pensión igual que en otras comunidades. Creemos que hay dinero para ayudar a estas personas y que puedan vivir con dignidad. Calculamos 33 euros al mes, que tampoco es tanto. La última vez presentamos más de 2.000 firmas en el Parlamento y seguimos recogiendo.

¿Sus hijos han mantenido la semilla de la reivindicación?

Tengo tres hijos, Silva, Esther y Tapeo (secretario general de Asaga) y un nieto de 14 años, Ian. Creo que también luchan por lo que creen y no miran por su ombligo sino por el bienestar de todos. Y, además, son maravillosos.

¿Tiene motivos para mantenerse en primera línea?

Claro que sí. Yo no lucho por mí, que tengo una buena casa y viajo donde quiero. Mi vida está hecha y la he hecho sola. Tengo salud, salvo algunos problemas en la visión, y una pensión que me permite vivir bien, pero lo que quiero es lo mismo para los demás.