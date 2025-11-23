El CEST acusa a Aena de lastrar la imagen de la Isla por subir las tasas

El Sur de Tenerife vuelve a alzar la voz ante lo que considera un nuevo agravio de Aena. El presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), Javier Cabrera, denuncia la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de avalar la subida de las tasas aeroportuarias que Aeropuertos Españoles aplicará en todo el país. Una medida que, según afirma, «nos obliga a pagar más por unas infraestructuras degradadas y que, a día de hoy, lastran la imagen de Tenerife y de Canarias».

Cabrera subraya que esta decisión llega en el peor momento para el aeropuerto Tenerife Sur-Reina Sofía, una infraestructura clave para la conectividad del archipiélago y, especialmente, para el motor turístico del Sur. El dirigente empresarial denuncia que el aeropuerto «continúa en un estado de deterioro y abandono inadmisible», con interiores obsoletos, carencias de mantenimiento alarmantes y un entorno exterior que, lejos de proyectar la imagen de un destino competitivo, «evidencia años de retrasos y desatención».

El presidente del CEST critica que Aena utilice una «doble personalidad interesada», en alusión a que «actúa como empresa privada cuando le conviene y como pública cuando le interesa». Cabrera recuerda que el gestor aeroportuario, llegó incluso, a presionar al Gobierno de España, condicionando la ejecución de las obras comprometidas en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) a la aprobación de esta subida de tasas. «Y lo ha conseguido», remarca, calificando la situación de «profundamente lesiva para Canarias».

En el caso del aeropuerto Tenerife Sur, la indignación es aún mayor. Cabrera asegura que es «incomprensible» que residentes y turistas deban asumir un incremento del 6,44% en las tarifas, cuando las infraestructuras que reciben «presentan múltiples deficiencias» y llevan décadas esperando inversiones reales. Recuerda que los aeropuertos canarios han proporcionado a Aena beneficios millonarios durante décadas y, aun así, la modernización del Reina Sofía sigue retrasándose.

Javier Cabrera incide en que esta subida de tasas es «un nuevo golpe al bolsillo de residentes y turistas», injustificable en un aeropuerto rentable que, sin embargo, sigue mostrando signos evidentes de abandono. «En lugar de mejorar el aeropuerto Tenerife Sur, se nos exige pagar más por infraestructuras que ya deberían estar modernizadas desde hace décadas. Es un agravio para Tenerife, para el Sur y para toda Canarias».

El presidente del Círculo recuerda que en Canarias la dependencia de los aeropuertos es total: «La conectividad es nuestra línea de vida. No podemos permitir que una infraestructura tan esencial en el Sur siga ofreciendo una imagen impropia, ni que su precariedad afecte a la competitividad del destino y a la experiencia de quienes nos visitan». A esto se suma «el desgaste crónico que sufren los trabajadores de los servicios aeroportuarios, inmersos en conflictos laborales por condiciones consideradas precarias, sin que ni Aena ni el Gobierno central intervengan para solucionarlo».