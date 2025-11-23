La TF-5 de Tenerife queda a un paso del tráfico de la vía más saturada del país

La TF-5 queda a muy escasa distancia de la vía más saturada de tráfico del país, la M-40 de Madrid, que soporta cada jornada en su punto máximo el tránsito de 185.344 automóviles. La comparativa no se limita a analizar la Intensidad Media Diaria de vehículos (IMD), 109.000 en el caso de la autopista del Norte, sino que incluye parámetros como el nivel de servicio que la acercan a los mayores datos de congestión a nivel nacional. También a la grancanaria GC-1, en el enlace entre Jinámar y La Pardilla, por donde circularon el año pasado 167.751 vehículos, si se suman las dos calzadas que confluyen en ese punto.

Datos oficiales

Estos datos, que se corresponden con los del Cabildo de Tenerife y los del Ministerio de Transportes al cierre del ejercicio 2024, corroboran el recurrente argumento de la presidenta insular, Rosa Dávila, cuando compara los índices de motorización de Tenerife con los de grandes urbes como México DF.

Ingeniero y experto

Oliver Castilla Jiménez es ingeniero y autor de un reciente Trabajo de Fin de Grado (TFG) en la Universidad de La Laguna (ULL) en el que proponía un modelo de semáforos inteligentes para paliar la saturada TF-5, donde buena parte de los tinerfeños pasan las primeras horas del día dentro de sus coches. Cuestionado sobre esta comparativa, Castilla explica la aplicación técnica y matemática que ha utilizado tomando como referencia varios parámetros: «La manera adecuada de comparar vías es empleando su Nivel de Servicio (LOS por sus siglas en inglés). Este análisis incluye la demanda, que es el IMD».

Confrontar cifras

De esta forma se confronta la capacidad de vehículos por hora que tienen carreteras con tres carriles por sentido (M-40 y GC-1) frente a otra de dos (TF-5). El resultado es que las autopistas del norte de Tenerife y del sur de Gran canaria registran un nivel de tráfico «prácticamente idéntico». Respecto a la M-40, «se aprecia un aumento, pero ni el esperado ni el que todos pensamos, porque en comparación no hay mucho menos colapso aquí que en Madrid».

Comparativa

La IMD (Intensidad Media Diaria) es el indicador que hace referencia al número medio de vehículos que circulan diariamente por un punto de una red de carreteras. Su uso de forma aislada no se considera por los expertos una manera objetiva de comparar, «más bien resulta subjetiva y simplemente un número». En ese caso, el punto por el que transita la mayor cantidad de vehículos en la Isla está en el kilómetro 12 de la TF-5, a la altura del parque de Bomberos de La Laguna y el pueblo de San Lázaro. A nivel nacional, esa condición se cumple en el punto kilométrico 23,8 de la M-40, en Madrid, con el paso de 185.344 vehículos. En la mayor parte de su trazado, esta vía cuenta con tres carriles por sentido y alcanza hasta cuatro y cinco en algunos tramos. Tomando por referencia solo tres carriles, la densidad de tráfico por carril es de 61.781 vehículos. Algo parecido sucede con el tramo de la GC-1 con el mayor IMD de Gran Canaria, también de tres carriles en la mayor parte del recorrido. Su volumen de tráfico medio es de 55.917 vehículos.

Imagen de la TF-5 con congestión de tráfico sentido Santa Cruz / Arturo Jiménez

Dos carriles

No es el caso de las dos principales carreteras de Tenerife: TF-5 y TF-1. La autopista del Norte pierde su tercer carril al paso por Guamasa (La Laguna), mientras que la del Sur lo hace al dejar atrás el enlace del Polígono Industrial Valle de Güímar.

Punto de referencia

Si se pone el foco en la autopista del Norte, en su kilómetro 12 soporta el paso medio de casi 110.000 vehículos en un tramo de dos carriles por sentido. Al aplicar el mismo método, el experto consultado, por cada carril pasan una media de 55.000 vehículos. Este indicador por si solo «no es capaz de medir ni la congestión ni la capacidad de una vía», apunta Oliver Castilla. Su función es calcular la demanda que sufre una infraestructura vial, aspecto fundamental para elaborar proyectos de construcción porque ayuda a prever el deterioro que sufrirá la carretera, entre otros factores.

Coeficientes

Lo que se precisa es definir la ratio entre volumen de máxima demanda y la capacidad total horaria. En el caso de los tres ejemplos analizados, la media del volumen sería del 10% de Intensidad Media Diaria y la capacidad por carril de 2.000 vehículos a la hora. En la M-40 y la GC-1, con tres carriles el resultado es parejo. Un coeficiente del 3,08 para la M-40, el 2,80 en el caso de la GC-1, con apenas cinco centésimas menos, 2,75, en lo que se refiere a la TF-5.

Proporción

En conclusión, aunque la M-40 de Madrid registra el volumen absoluto de tráfico más alto de España (aproximadamente 185.000 vehículos de media), el factor determinante de la congestión, medido por la ratio volumen/capacidad, es sorprendentemente similar en las tres vías. Todos los tramos analizados operan en un nivel de servicio de colapso durante la hora punta. Además, la demanda supera masivamente la capacidad máxima de la vía, resultando en paradas, arranques constantes y grandes demoras. La GC-1 (tres carriles) absorbe un 50% más de vehículos que la TF-5 (dos carriles), pero su nivel de congestión es casi idéntico. Esto subraya cómo el carril adicional en la GC-1 proporciona la capacidad crítica necesaria para gestionar la mayor demanda de tráfico sin empeorar la saturación respecto a la TF-5, que está limitada a dos carriles.

Más allá del kilómetro 12

Pero el caos en el tráfico de la TF-5 va más allá de San Lázaro-Bomberos, porque acapara los siguientes dos tramos más saturados: Padre Anchieta-Campus de Guajara, con 107.000 vehículos diarios, y Alcampo-Hospital Universitario de la Candelaria, con algo más de 100.000 automóviles diarios. Los tres discurren por el término municipal de La Laguna.

LaTF-1

El dibujo de la saturación próxima al colapso en la red de carreteras de la Isla lo completan tres tramos de la autopista del Sur: Radazul-Añaza (99.500 vehículos diarios), Polígono de Guímar-Barranco Hondo y viceversa, con 98.000, y Los Cristianos-Costa Adeje, con 90.000 vehículos.

Caso curioso

Llama la atención, además, el paso de la TF-5 por el barrio de La Rambla (San Juan de la Rambla), cuyos vecinos protestan por el peligro que supone la confluencia de la TF-5 con la entrada al pueblo. Los 36.000 vehículos que pasan por este punto esconden una gran saturación de tráfico.

Conclusión

Tenerife tiene un creciente parque móvil de 857.000 vehículos, casi uno por habitante, carreteras obsoletas, déficit en el transporte público y anclada la cultura del uso del vehículo personal. De momento, se traduce en colas kilométricas diarias en las dos autopistas afectando a la calidad de vida e, incluso, a la salud mental por el estrés de la conducción, la espera y la demora para llegar al destino.