La Aemet destaca el episodio de calima en Tenerife: impacto mayor en vertientes sur y este y máximas al alza

La Aemet alerta de un episodio significativo de calima que afectará a Canarias este domingo a partir del mediodía, con concentraciones altas de polvo en superficie y aviso amarillo activo en varias islas. La llegada de la masa de aire seco y cargado de partículas coincidirá con un aumento general de las temperaturas y la presencia de vientos de componente este y sudeste que soplarán con intervalos fuertes o muy fuertes en zonas expuestas.

En el mar, el viento soplará del este o noreste con fuerza 4 a 6, amainando al final del día en el sureste. Habrá marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. En las costas occidentales predominarán los vientos flojos y el mar en calma relativa.

La calima será más notable durante la tarde y última parte del día, afectando especialmente a las vertientes sur y este de varias islas. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas subirán de forma moderada e incluso localmente notable en cumbres y medianías. El viento del este y sudeste será relevante en zonas altas, donde no se descartan rachas muy fuertes, sobre todo en Tenerife y La Palma.

TENERIFE — Calima al final del día y subida notable en medianías

Nuboso en el nordeste a primeras horas con baja probabilidad de lluvias ocasionales. Tendencia a cielos poco nubosos en general.

La calima llegará durante la tarde, con aviso amarillo por concentraciones altas especialmente en vertientes sur y este.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en aumento moderado, localmente notable en zonas altas y medianías del norte y oeste.

Viento moderado del este; en cumbres, viento del sudeste fuerte con rachas muy fuertes.

Temperaturas (°C): Santa Cruz 20 / 26

LA GOMERA — Estabilidad y calima por la tarde

Nuboso en el norte a primeras horas, con tendencia a poco nuboso durante la mañana.

Calima durante la segunda mitad del día, más intensa en sur y este.

Temperaturas en ascenso moderado en zonas altas.

Viento del noreste moderado al inicio, girando a este-sudeste.

Temperaturas (°C): San Sebastián 20 / 27

LA PALMA — Lluvias matinales en el este y calima por la tarde

Nuboso con lluvias en el este al amanecer, más frecuentes en medianías, remitiendo a partir de la mañana.

Por la tarde, cielos más despejados y presencia de calima con concentraciones altas en la vertiente este.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en aumento moderado.

Viento moderado del este con intervalos de fuerte en extremos norte y sur. Rachas muy fuertes en cumbres en la primera mitad del día.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 / 25

EL HIERRO — Intervalos nubosos y calima a últimas horas

Nuboso en el este a primeras horas con baja probabilidad de lluvia, quedando poco nuboso el resto del día.

Calima por la tarde, más intensa en sur y este.

Temperaturas en ascenso moderado en medianías.

Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte al inicio; componente este en medianías y cumbres.

Temperaturas (°C): Valverde 15 / 22

LANZAROTE — Calima y ascenso de temperaturas

Cielos poco nubosos o despejados, aumentando a intervalos de nubes medias y altas desde el mediodía. Aviso amarillo por calima con concentraciones altas en niveles bajos, especialmente desde media mañana hasta la tarde.

Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y máximas en aumento, más acusado en el norte y oeste.

Viento moderado del este con intervalos de fuerte. Rachas localmente muy fuertes en la vertiente oeste.

Temperaturas (°C): Arrecife 19 / 26

FUERTEVENTURA — Cielos despejados y calima intensa

Tiempo estable durante la mañana, aumentando la nubosidad media y alta desde el mediodía. Persistirá el aviso amarillo por calima con altas concentraciones en niveles bajos.

Temperaturas en ascenso, más notable en interiores y oeste.

Viento del este moderado con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes al mediodía en el oeste.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 19 / 25

GRAN CANARIA — Más calima por la tarde

Cielos por lo general despejados, con nubes medias y altas durante la tarde. Aviso amarillo por calima, más intensa en las vertientes sur y este.

Temperaturas mínimas ligeramente más altas y máximas en ascenso moderado, notable en cumbres y norte.

Viento del este moderado, con intervalos de fuerte en extremos norte y sur.

Temperaturas (°C): Las Palmas 19 / 26