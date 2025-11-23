La Aemet advierte: la calima continuará este lunes en Tenerife

La calima continuará afectando este lunes, 24 de noviembre, a la isla de Tenerife, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, está previsto que el aviso amarillo por este fenómeno finalice a las 10:00 de la mañana. Las zonas más afectadas serán las vertientes sur y este de la isla.

Este polvo en suspensión también mantiene en aviso amarillo a las islas occidentales. En concreto, en la isla de Gran Canaria finalizará a la misma hora que en Tenerife, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura continuará durante varias horas más, hasta las 19:00.

Previsión en Tenerife

En concreto, la previsión del tiempo para la isla de Tenerife indica que habrá intervalos de nubes medias y altas, con baja probabilidad de alguna lluvia débil, ocasional y dispersa, que será probable en altas cumbres.

Las temperaturas mínimas estarán en ligero a moderado ascenso, mientras que las máximas irán en ligero ascenso, principalmente en la vertiente norte. De hecho, no se descarta que puedan superarse locamente los 30ºC en costas y zonas bajas, especialmente orientadas al sur y oeste.

Jornada con calima en Santa Cruz de Tenerife, archivo. / María Pisaca

Viento moderado de componente este, con predominio del sureste en medianías y zonas altas, disminuyendo a flojo durante la mañana. Brisas en costas norte. En cumbres centrales, viento flojo a moderado de componente sur, con intervalos de fuerte al principio.