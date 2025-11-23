La Aemet advierte: la calima continuará este lunes en Tenerife
Las temperaturas podrán alcanzar los 30ºC en algunos puntos de la isla
La calima continuará afectando este lunes, 24 de noviembre, a la isla de Tenerife, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Así, está previsto que el aviso amarillo por este fenómeno finalice a las 10:00 de la mañana. Las zonas más afectadas serán las vertientes sur y este de la isla.
Este polvo en suspensión también mantiene en aviso amarillo a las islas occidentales. En concreto, en la isla de Gran Canaria finalizará a la misma hora que en Tenerife, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura continuará durante varias horas más, hasta las 19:00.
Previsión en Tenerife
En concreto, la previsión del tiempo para la isla de Tenerife indica que habrá intervalos de nubes medias y altas, con baja probabilidad de alguna lluvia débil, ocasional y dispersa, que será probable en altas cumbres.
Las temperaturas mínimas estarán en ligero a moderado ascenso, mientras que las máximas irán en ligero ascenso, principalmente en la vertiente norte. De hecho, no se descarta que puedan superarse locamente los 30ºC en costas y zonas bajas, especialmente orientadas al sur y oeste.
Viento moderado de componente este, con predominio del sureste en medianías y zonas altas, disminuyendo a flojo durante la mañana. Brisas en costas norte. En cumbres centrales, viento flojo a moderado de componente sur, con intervalos de fuerte al principio.
- La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: este sábado habrá vientos fuertes en las cumbres
- El médico de Tenerife investigado por estafa al SCS señala que hackearon su credencial
- La Policía indaga el acoso a testigos en redes por el crimen de la banda de Añaza
- A juicio por intentar estafar 125.000 euros a la empresa de su hijo en Tenerife
- Aviso a los conductores tinerfeños: echa el freno si pasas por esta vía, tiene el radar que más multa en la isla
- La Guardia Civil avisa a los conductores de Tenerife sobre cómo actuar ante la llegada de la borrasca Claudia
- Canarias se libra del frío polar que se acerca a España aunque la Aemet avisa de que le esperan fuertes lluvias
- Los dos acusados de un asesinato en Arona se echan las culpas del crimen