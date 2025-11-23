Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet advierte: la calima continuará este lunes en Tenerife

Las temperaturas podrán alcanzar los 30ºC en algunos puntos de la isla

Las islas afectadas por la calima, en amarillo.

Las islas afectadas por la calima, en amarillo. / Aemet

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La calima continuará afectando este lunes, 24 de noviembre, a la isla de Tenerife, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, está previsto que el aviso amarillo por este fenómeno finalice a las 10:00 de la mañana. Las zonas más afectadas serán las vertientes sur y este de la isla.

Este polvo en suspensión también mantiene en aviso amarillo a las islas occidentales. En concreto, en la isla de Gran Canaria finalizará a la misma hora que en Tenerife, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura continuará durante varias horas más, hasta las 19:00.

Previsión en Tenerife

En concreto, la previsión del tiempo para la isla de Tenerife indica que habrá intervalos de nubes medias y altas, con baja probabilidad de alguna lluvia débil, ocasional y dispersa, que será probable en altas cumbres.

Las temperaturas mínimas estarán en ligero a moderado ascenso, mientras que las máximas irán en ligero ascenso, principalmente en la vertiente norte. De hecho, no se descarta que puedan superarse locamente los 30ºC en costas y zonas bajas, especialmente orientadas al sur y oeste.

Jornada con calima en Santa Cruz de Tenerife.

Jornada con calima en Santa Cruz de Tenerife, archivo. / María Pisaca

Viento moderado de componente este, con predominio del sureste en medianías y zonas altas, disminuyendo a flojo durante la mañana. Brisas en costas norte. En cumbres centrales, viento flojo a moderado de componente sur, con intervalos de fuerte al principio.

TEMAS

