La Aemet advierte: aviso por calima este domingo en Tenerife

Tenerife estará en aviso amarillo por calima a partir de las 17:00 horas de este domingo, 23 de noviembre. Así lo informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que explica que se esperan concentraciones altas de polvo en niveles bajos, afectando especialmente a vertientes sur y este.

Esta abundancia de calima no solo afectará a la isla de Tenerife, ya que también estarán en aviso amarillo las islas de la provincia occidental. De esta manera, las primeras que se verán afectadas son Lanzarote y Fuerteventura, desde las 08:00 horas, siendo especialmente fuerte en horas diurnas.

Por su parte, el Gran Canaria, que el aviso comenzará a las 12:00 horas, afectará especialmente a las vertientes su y este. Todos los avisos estarán vigentes hasta la medianoche de ese mismo día.

Prealerta

Tal será la situación de la calima que el Gobierno de Canarias activó este sábado, desde las 21:00 horas, la prealerta por calima en todo el archipiélago.

Según informó, para este domingo, se esperan concentraciones de 50 – 200 μg/m3 en las islas occidentales y superiores a los 200 μg/m3 en las islas orientales. Esto ocasionará una reducción de la visibilidad y podría generar o agravar problemas de salud de personas con enfermedades crónicas y/o respiratorias.

Previsión del tiempo

En términos generales, se espera en el este de las islas occidentales, cielos nubosos a primeras horas tendiendo a poco nuboso o despejado a lo largo de la mañana, mientras que será poco nuboso o despejado en el resto de zonas, tendiendo a intervalos nubosos de nubes medias y altas especialmente en las islas orientales.

Una persona se protege de la lluvia con su paraguas. / ANDRÉS GUTIÉRREZ

También habrá probables lluvias al este de La Palma, que serán más frecuentes en medianías e irán remitiendo durante la mañana.

Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso. Máximas en ascenso moderado, incluso localmente notable en medianías y zonas altas. Viento moderado de componente este, siendo del sureste en cumbres con intervalos de fuerte. No se descartan rachas localmente muy fuertes en cumbres de La Palma y Tenerife, así como en vertientes oeste de Lanzarote y Fuerteventura.