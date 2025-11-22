Tenerife acelera el paso hacia una movilidad sostenible

El Cabildo de Tenerife da un nuevo impulso a la movilidad sostenible en la isla con dos actuaciones complementarias que refuerzan la calidad del transporte público. Estas son la puesta en marcha del nuevo servicio de conservación y mantenimiento de las 2.251 paradas de guaguas y la incorporación de 95 nuevas guaguas interurbanas a la flota de TITSA, dentro del Plan de Modernización y Refuerzo 2024-2026, que se suman a las 247 ya adquiridas, lo que supone un volumen total de inversión de 125 millones de euros.

Estas iniciativas consolidan al transporte público como eje estratégico de la transición ecológica insular, garantizando un servicio más accesible, moderno y eficiente, a la altura de las necesidades de una isla que prevé alcanzar en 2025 una demanda récord en guagua de más de 86 millones de pasajeros.

Uno de los últimos hitos alcanzados ha sido el nuevo contrato de conservación, mantenimiento y mejora de las paradas, dotado con una inversión de en torno a 3 millones de euros que conlleva la puesta en marcha de una flota de cuatro vehículos especializados equipados para realizar labores de inspección, limpieza, reparación y sustitución de elementos dañados o deteriorados.

El objetivo de este servicio es ofrecer espacios más cómodos, seguros y accesibles, con especial atención a las personas mayores y con movilidad reducida. Las actuaciones incluirán tanto tareas preventivas -para evitar el deterioro- como correctivas, que garanticen una respuesta rápida ante incidencias o vandalismo.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó durante la presentación que “cada parada de guagua es un punto de encuentro que forma parte de la vida cotidiana de miles de personas”.

“Su mantenimiento es una cuestión de dignidad y servicio público. Queremos que los usuarios perciban la mejora en su entorno inmediato con una parada limpia y accesible. La movilidad sostenible se construye también desde los detalles”, afirmó.

El contrato se estructura en dos lotes territoriales -Norte y Sur-, adjudicados a Envera Empleo, S.L.U. y la Compañía de Eficiencia y Servicios Integrales, respectivamente. El lote Norte, que incluye 1.179 paradas, está reservado a centros especiales de empleo y empresas de inserción, favoreciendo la inclusión laboral de colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.

La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, subrayó que el nuevo servicio “introduce una gestión profesionalizada, con control de calidad, inventario digitalizado y un sistema de seguimiento de incidencias que permitirá actuar de forma rápida y eficiente”.

“Nuestro reto es que ninguna parada quede atrás. Con planificación, tecnología y personal cualificado, damos un salto en eficiencia y atención al ciudadano”, explicó.

García insistió también en que esta actuación “no se limita al mantenimiento físico de las infraestructuras, sino que busca generar una cultura del cuidado del espacio público vinculado al transporte colectivo”. En sus palabras, “el transporte público debe ser un símbolo de calidad y confianza, y eso empieza en cada parada”.

Una red que conecta toda la isla

Tenerife cuenta con 2.251 paradas de guaguas, competencia del Cabildo, distribuidas entre el norte (1.179) y el sur (1.072), que cubren más de 180 líneas operadas por TITSA. Esta red da servicio a miles de residentes y turistas cada día, y es fundamental para garantizar la cohesión territorial, el acceso equitativo a los servicios y la conectividad entre las zonas urbanas, rurales y turísticas.

“Tenerife es una de las islas con mayor número de paradas del Archipiélago, lo que supone una enorme responsabilidad. Mantener esta red en condiciones óptimas requiere planificación, medios técnicos y compromiso institucional”, recalcó la presidenta Dávila.

El servicio contempla, además, la actualización permanente del inventario insular de paradas, la gestión digital de incidencias y la creación de un sistema de control de calidad orientado a la mejora continua. Con ello, el Cabildo podrá priorizar intervenciones, optimizar recursos y disponer de datos en tiempo real sobre el estado de la red.

“Es un modelo de gestión moderno, transparente y sostenible, que sitúa a Tenerife a la vanguardia en el mantenimiento de infraestructuras públicas”, añadió Dávila.

Renovación de la flota de TITSA

En paralelo, el Cabildo ha formalizado la compra de 70 nuevas guaguas interurbanas, con una inversión de 28,2 millones de euros, dentro del mismo Plan de Modernización y Refuerzo 2024-2026. Estas unidades sustituirán a vehículos con mayor antigüedad y permitirán reducir emisiones y mejorar la experiencia de los pasajeros.

De las 70 nuevas guaguas 8 serán 100% eléctricas, las primeras interurbanas de Canarias, situando a Tenerife como referente en movilidad eléctrica; 13 serán de doble piso, con capacidad para 93 plazas, destinadas a las rutas de mayor demanda. Todas contarán con sistemas avanzados de eficiencia energética, accesibilidad universal y conectividad digital, con puertos USB, climatización inteligente y plataformas para personas con movilidad reducida.

“Con estas nuevas guaguas, Tenerife se sitúa a la vanguardia en movilidad sostenible. Apostamos por un transporte público más limpio, accesible y cómodo, que responda al crecimiento de la demanda y contribuya a reducir las emisiones en la isla”, afirmó Rosa Dávila.

La presidenta subrayó que esta renovación “no solo mejora la flota, sino que refuerza el compromiso del Cabildo con la transición ecológica y con la creación de un modelo de transporte público competitivo y atractivo”.

“Cada guagua nueva, cada parada renovada, cada mejora en la red forma parte de un mismo propósito: transformar la movilidad de Tenerife en un ejemplo de sostenibilidad, equidad y servicio público”, añadió.

A estas 70 nuevas guaguas añadimos otras 25 que se encuentran actualmente en licitación y que se espera que sean adjudicadas a finales de este año y un total de 95 nuevos vehículos que se incorporarán entre 2026 y 2027.

Ambas iniciativas -la mejora de las paradas, de estaciones e intercambiadores y la renovación de la flota- forman parte de un modelo insular de movilidad sostenible, que combina inversión en infraestructura, tecnología limpia, accesibilidad y empleo.

El Cabildo de Tenerife continúa así su hoja de ruta hacia un transporte público más eficiente, competitivo y respetuoso con el medio ambiente.

“Nuestro compromiso es claro, se basa en ofrecer a los ciudadanos un transporte público de calidad, sostenible y cercano. Tenerife avanza hacia un modelo de movilidad que mejora la vida de las personas y cuida de la isla que compartimos”, concluyó Rosa Dávila.