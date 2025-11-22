El Tanque celebra con éxito el sabor del producto local

El municipio tinerfeño de El Tanque se convirtió los días 19, 20 y 21 de noviembre en el corazón palpitante del sabor, un escaparate vivo donde el mejor producto local reveló la esencia de un territorio que late con fuerza gracias a su gente, su tradición y su extraordinaria riqueza gastronómica. Así, la primera Jornada de Pan, Queso y Vino celebrada en la localidad del norte de Tenerife ha superado todas las expectativas, consolidándose como una cita imprescindible para quienes defienden y celebran la riqueza del sector primario canario, en un evento impulsado por el proyecto Dinamiza Rural del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de El Tanque.

Con un programa diseñado para poner en valor el territorio y su producto, las jornadas ofrecieron una experiencia completa tanto para amantes de la gastronomía como para quienes desean conocer de cerca la labor de productores, artesanos y agricultores locales. Los visitantes pudieron disfrutar de visitas guiadas a espacios de producción, talleres de amasado de gofio y elaboración de queso, charlas sobre prácticas agrícolas tradicionales, así como degustaciones comentadas de vinos y quesos que desvelaron la diversidad y calidad del producto local. Tal es así, que la alcaldesa de El Tanque, Esther Morales, destacó “la riqueza gastronómica del municipio, elaborada con productos de excelencia, así como la extraordinaria labor que realizan cada día las personas dedicadas a llevar a nuestras mesas los mejores alimentos de la comarca”.

I Jornadas de Pan, Queso y Vino / El Día

El éxito de esta primera edición no puede entenderse sin la participación de dos figuras indispensables en la gastronomía del norte de Tenerife: los chefs Alejandro Luis y Yolanda Rodríguez, responsables de la propuesta culinaria del Mirador Lomo Molino by El Mortero. Ambos se han convertido en un referente por su forma de reinterpretar la cocina local, respetuosa con la tradición, pero valiente en creatividad y presentación. Su aportación elevó el nivel de la jornada y conquistó al público con una selección de platos que demostraron la potencia del producto de kilómetro cero.

Entre sus elaboraciones, destacaron creaciones tan celebradas como las alcachofas con salsa de queso ahumado sobre tosta de pan de cerveza y jamón ibérico, pan bao relleno de pato y cebolla con salsa de pimiento de piquillo, y una exquisita croqueta de chocos y langostinos con alioli en su tinta. También cautivaron el paladar de los asistentes con una crema de puerros y bubango con leche de coco y queso de Quesería Meneses, un bacalao gratinado sobre salsa de tomate y puré de papa, un refrescante sorbete de parchita y un solomillo de ternera con papa panadera, pimiento de padrón y salsa de tinto canario. El broche dulce llegó con un delicado cremoso de gofio con coco garrapiñado y almendra, un homenaje a la tradición más arraigada. Las jornadas contaron además con la participación de las bodegas Viña Engracia, Cambium y Viñátigo —con los vinos presentados por Cambium—, el pan artesanal de Yajaira, de San José de Los Llanos, y la ponencia La Trilla, a cargo de Juan Antonio.

Alejandro y Yolanda no solo brillaron en la jornada: su trayectoria respalda con solidez su reputación. El restaurante Lomo Molino, junto con El Mortero en Icod de los Vinos, forma parte de los espacios gastronómicos más reconocidos y queridos de la Isla Baja. En el primero, presentan una carta sabrosa, coherente con el entorno y pensada para un público amplio, mientras que El Mortero continúa siendo un emblema en Icod gracias a su cocina fresca, creativa y profundamente ligada al producto.

I Jornadas de Pan, Queso y Vino / El Día

Además, la marca que ambos han construido —Restauración y Asesoramiento El Mortero— se ha consolidado como sinónimo de calidad y profesionalidad. Su servicio de asesoramiento y organización de bodas y eventos se ha convertido en un referente en Canarias, admirado por su atención al detalle, su capacidad de personalización y su estilo distintivo, que combina tradición, innovación y un exquisito cuidado por la experiencia del cliente.

La primera jornada de Pan, Queso y Vino de El Tanque ha logrado, así, mucho más que reunir buenos productos: ha generado un espacio para reconocer el esfuerzo diario del sector primario, para conectar al público con su territorio y para demostrar que la gastronomía es una herramienta poderosa de identidad y desarrollo rural. Esta edición inaugural deja claro que El Tanque ha iniciado un camino prometedor que, sin duda, crecerá en próximas convocatorias.